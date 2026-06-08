'ଛକି ଶୂନ' ସହ ରଜରେ ଧମାକା କରିବେ ଅନୁଭବ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ
'ଛକି ଶୂନ' ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ । ରଜରେ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 8, 2026 at 4:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରଜରେ ଧମାକା କରିବ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଛକି ଶୂନ'। ଥ୍ରୀଲର, ଲାଭ ଓ ସସପେନ୍ସ ଭରା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପୋଲିସ ଚରିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଆଇପିଏସ ଚରିତ୍ରରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଶୀତଲ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ‘ଛକି ଶୂନ’ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖ ବା ରଜରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସ କ୍ଲବ ଠାରେ ଫିଲ୍ମର ମ୍ୟୁଜିକ ରିଲିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।
ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭର୍ସନ ଗୀତ ‘ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା’ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି । ଗୀତଟିକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ୍ ପମ୍ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରଜ ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗିନ କରିବ ବୋଲି ଏହି ଗୀତକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ‘ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା’ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲା । ଏବେ ସେହି ଗୀତକୁ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ନେଇଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ । ପୂର୍ବ ଗୀତଟିକୁ ଡ. ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାର ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଥିଲେ ଓ ବଲିଉଡ ଗାୟକ ବିନୋଦ ରାଠୋର ଏହାକୁ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ । ସେହି ଗୀତ ଆଜି ବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପସନ୍ଦର ତାଲିକାରେ ରହିଛି ।
ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,''ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ସହ ସିନେମା କରୁଛି । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ସହ ଏହି ସିନେମାରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଛକି ଶୂନର ଖେଳ ଭିତରେ ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛନ୍ଦୁଛି । ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ରଜ ବଜାରରେ ଧମାଲ କରିବ ।'' ସେହିପରି ଶୀତଲ କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ କାମ କରୁଛି । ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଶା କି ଆମ ଦୁଇ ଜଣକ କେମେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ଛୁଇଁବ ।''
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅପରାଧ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଅଡୁଆ ଖେଳକୁ କିଭଳି ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଓ ଏହାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଜୀବନ ଛକିଶୂନ ରେ କିଏ ଛକି ଆଉ କିଏ ସୁନା ହେଉଛି ତା କର୍ମ କୁ ନେଇ ତାକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ମଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିର ସତକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ । ଯାହା ଫିଲ୍ମକୁ ବେଶି ରୋମାଞ୍ଚକର କରୁଛି ।
ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓ ଏସଏମ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ 29 ଟୁ ନାଇନ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନସ ପଢ଼ିହାରୀ । ସେ ହିଁ ଏହାର କାହାଣୀ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଜାଗୃତି, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଶୁଭମ୍ ମହାନ୍ତି ଓ ନବୀନ ଭଣ୍ଡାରୀ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭାବନା ମହାନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ଦିବ୍ୟା ମହାନ୍ତି, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସୁକୁମାର ଟୁଡୁ, ସୁକାନ୍ତ ରଥ, ନିତୁ ସିଂ, ବିଜିନୀ ମିଶ୍ର, ଉଦିତ ଗୁରୁ, ତାପସ ସରଘରିଆ, ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ବିନ୍ଦୁ, ରାକା, ଦିପୁ ଓ ସୁଜିତ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରଜରେ ହେବ ଧମାକା; ''ଛକି ଶୂନ ରୁ ଡାଏରୀ..'' ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଅନୁଭବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, କିଏ ମାରିବ ବାଜି ?
'ଛକି ଶୂନ' ଗୀତ 'ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା' ରିଲିଜ, ଅନୁଭବ ଓ ପପୁ ପମ୍ ପମଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଝୁମିବେ ଦର୍ଶକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର