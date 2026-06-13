ପରଦାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ 'ଛକି ଶୂନ'; 'ରାବଣ'କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଏଇଟି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଝଲକ
ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଛକି ଶୂନ' ରିଲିଜ ମଧ୍ୟରେ 'ରାବଣ' ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ । ଥିଏଟରରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ରିଲିଜ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 13, 2026 at 11:16 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଛକି ଶୂନ' ରଜ ଅବସରରେ ଜୁନ 12(ଗତକାଲି) ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଫିଦା ଦର୍ଶକ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଉପହାର ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ରାବଣ' ପ୍ରଥମ ଝଲକ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'ରାବଣ' ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ପ୍ରଥମ ଝଲକ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । 'ରାବଣ' ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । 'ଛକି ଶୂନ' ସହ 'ରାବଣ' ଝଲକ ଦେଖିପାରିବେ ଦର୍ଶକ ।
ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ରାବଣ ପ୍ରଥମ ଝଲକ
ନିର୍ମାତା 'ରାବଣ' ପ୍ରଥମ ଝଲକ ନେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ। ବଡ଼ ପରଦା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ରାବଣ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖନ୍ତୁ—କେବଳ ଥିଏଟର୍ରେ । ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାଛିଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରାର କଞ୍ଚା ତୀବ୍ରତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, କେବଳ 'ଛକି ସୁନା'ର ଥିଏଟର୍ ରିଲିଜ୍ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ ଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଏହାକୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । 'ଛକି ଶୂନ' ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ ।'' ସେୟାର ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଅବତାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନୁଭବଙ୍କ କେଶ ଲମ୍ୱା ଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲାକ କୁର୍ତ୍ତାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
'ରାବଣ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ନଜର ଆସିବେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ସୁସ୍ମିତା । ନିକଟରେ ଏହି 3 ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଓ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଅନୁଭବ 'ଭୀମ' ଭାବେ, ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ-ଦେବିକା ଓ ସୁସ୍ମିତା- ନିଶା ଭାବରେ ନଜର ଆସିବେ । 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଗର୍ବର ସହ ଉପସ୍ଥାପିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୀରେନ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ଓମ ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ଦାସ । ଏଥିସହ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଗୃତି । 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି 'ଛକି ଶୂନ' । ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓ ଏସଏମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନସ ପଡିହାରୀ । ସେ ହିଁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗୃତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ନବୀନ ଭଣ୍ଡାରୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି । ଥ୍ରୀଲର ଓ ସସପିଏନ୍ସ ଭରା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପୋଲିସ ଚରିତ୍ର ଅର୍ଥାତ ଜଣେ ଆଇପିଏସ ଚରିତ୍ରରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଅପରାଧ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଅଡୁଆ ଖେଳାକୁ କିଭଳି ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଓ ଏହାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନୁଭବ ସମେତ ଶୀତଲ, ସମ୍ୱାନା ମହାନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ଦିବ୍ୟା ମହାନ୍ତି, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସୁକୁମାର ଟୁଡୁ, ସୁକାନ୍ତ ରଥ, ନିତୁ ସିଂ, ବିଜିନୀ ମିଶ୍ର, ଉଦିତ ଗୁରୁ, ତାପସ ସରଗରିଆ, ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ବିନ୍ଦୁ, ରାକା, ଦିପୁ, ସୁଜିତ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ