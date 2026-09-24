ETV Bharat / entertainment

ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରାବଣ'; ଦଶହରାରେ ଆସୁଛି ପାର୍ଟ 1, ଫିଲ୍ମ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡିବି: ଅନୁଭବ

ଅସତ୍ୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ପାଇଁ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରାବଣ' ।ପୁରା ପାୱାର ପ୍ୟାକ ସହ ଫେରୁଥୁବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବନି କହିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି।

ANUBHAV MOHANTY ON RAVAAN
ANUBHAV MOHANTY ON RAVAAN (ETV Bharat Odisha/poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 11:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦଶହରାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ 'ରାବାଣ' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଲୋକେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମକୁ ଅନେକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ । ସେ ଫିଲ୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆସିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେସ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେରେ ସେ ରାବଣ ନେଇ କହିଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଟ 2 ଆସିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାର୍ଟ 1 ଠାରୁ ପାର୍ଟ 2 ଆହୁରି ଦମଦାର ରହିଛି । ନୂଆ କିଛି ପ୍ରୟାସ ସହ ଆମେ ଫେରୁଛୁ । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବନି ।

'ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କରିବନି ନିରାଶ'

ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ନିଜ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପରିପାଳନକୁ ନେଇ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ହାଇ ବଜେଟ ଚଳଚିତ୍ର ସହ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଓ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ଦଶହରାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବେ । ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ରେ ଏହା ଏକ ପାୱାର ପ୍ୟାକ ଫିଲ୍ମ ହୋଇ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ଅନେକ ଚ୍ୟାଲଞ୍ଜକୁ ବଡ ୟୁନିଟ ସହ ବଡ ସିନେମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିନେମାରେ ହୋଇଥିବା ପରିଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଏହି ସିନେମା ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବନି ।

ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆସିବ 'ରାବଣ'

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାହାଣୀ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି ଯାହାର ପାର୍ଟ ୧ ପରେ ପରେ ପାର୍ଟ ୨ ବି ଆସିବ।ତେଣୁ ପାର୍ଟ ୧ ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ ମିସ କରନ୍ତୁନି ତେବେ ଯାଇ ପାର୍ଟ ୨ ବୁଝିପାରିବେ । କାରଣ ପାର୍ଟ_୨ ୧୦ ଗୁଣା ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ । ଭଲ ସିନେମା ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଲୁବ ଦର୍ଶକା ମଧ୍ୟ ଭଲପାଇବା ଦେବେ। ଫିଲ୍ମ ଟି ବଡ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ବଡ ପରଦା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ସବୁ ସମାଲୋଚନା କୁ କାଟି ରାବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀ ରାମ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହା ଭଲ ହେଉ ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ପତ୍ନୀ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଳା ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।''


ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଇ କିରଣ ମଙ୍ଗରାଜ । କାହାଣୀ ଓ ଲେଖନୀ ସହ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତି ଏ ମହାନ୍ତି ସହ ଶୁଭମ ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନହର ଆସିବେ ନିଜ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଁ ବେଶ ପରିଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଅଭିନେତା ଯେପରିକି ଏନଏସଡି ନିର୍ଦେଶକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁକୁମାର ଟୁଡୁ ,ରବୀନ ଦାସ ଗୁଲସନ ପାଣ୍ଡେ ଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ସର ଅପା, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସୁସ୍ମିତା ଓ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଥିବା ବେଳେ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜ ରେ ନଜର ଆସିବେ ଅଭିନେତା ବିଭାସ ।

'ଏହା ଏକ ନୂଆ ଧରଣର ପରୀକ୍ଷଣର ଫିଲ୍ମ'

ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ସହ ଭଲ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ବେଶ ଚମତ୍କାର କାମ କରିଛନ୍ତି । ପୁରା ସିନେମା ପାୱାର ପ୍ୟାକ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ । ତେଣୁ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ।'' ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡି ପଳାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସୁଟିଂ ସେଟରେ ଟାଟୁ ଓ ନୂଆ ଲୁକ ପାଇଁ ନେଉଥିବା ମେକଅପ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଧରଣର ପରୀକ୍ଷଣର ଫିଲ୍ମ । ଯଦି ଏହା ଭଲ ଚାଲିଲା ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ସିନେମା ହେବ ।'' ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ପରିସରକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ‘RAA’V’AN’ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅବତାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ତାହା ରିଲିଜ୍ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରାବଣ' ଟିଜର ଆଉଟ୍; ଆକ୍ସନ ଅବତାରରେ ଅନୁଭବ, ଦର୍ଶକ କହିଲେ 'ଏହି ଫିଲ୍ମ ହେବ ହିଟ୍'

ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରିଲେ 'ଲହରୀ' ଟିମ୍; ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କହିଲେ ଝିଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ 'ଦେଶ ଦେଖିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସୌଦର୍ଯ୍ୟ'

'ଲହରୀ'କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର: ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଝିଲ୍ଲିକ, କହିଲେ 'ଓଡ଼ିଶା...ମୋତେ କେବଳ ପରିଚୟ ଦେଇନି ବରଂ ମୋତେ ଗଢ଼ିଛି'


ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ANUBHAV MOHANTY
ODIA FILM RAVAAN
ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ରାବଣ
ANUBHAV MOHANTY ON RAVAAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.