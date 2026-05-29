'ଛକି ଶୂନ' ଗୀତ 'ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା' ରିଲିଜ, ଅନୁଭବ ଓ ପପୁ ପମ୍ ପମଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଝୁମିବେ ଦର୍ଶକ

ରଜରେ 'ଛକି ଶୂନ' ସହ ଧମାକା କରିବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ 'ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା' ଗୀତ ରିଲିଜ । ଏହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଓ ପପୁ ପମ୍ ପମ୍।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 29, 2026 at 10:47 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଚଳିତ ରଜରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା ମାସ 12ରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର 'ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା' ଗୀତର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭର୍ସନ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହି ଗୀତ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଗୀତକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ୍ ପମ୍ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତରେ ରଜ ମାହୋଲକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏହି ଗୀତ ସେୟାର କରିବାର 18 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 70 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ମିଳିସାରିଲାଣି । ଏହା ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଛକି ଶୂନ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗୀତ - "ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା" ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ । ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ, ଏହି ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ରାଜ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ! ବର୍ଷର ପାଗଳାମି, ସ୍ୱାଗ୍ ଏବଂ ଭାବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ।'' ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ପପୁ ପମ୍ ପମ୍ ଗାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ପରିଡା ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି । ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

କହିରଖୁଛୁ କି, ପୂର୍ବରୁ 'ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା' ଫିଲ୍ମର 'ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା' ଗୀତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ । ପୂର୍ବ ଗୀତକୁ ଡ. ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସେହି ଗୀତକୁ ଗାଇଥିଲେ । ଯାହା ଆଜି ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହିଛି । ତେବେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହି ନୂଆ ଗୀତ 'ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା'କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

'ଛକି ଶୂନ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ଛକି ଶୂନ' ଫିଲ୍ମ ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓ ଏସଏମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନସ ପଡିହାରୀ । ସେ ହିଁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗୃତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ନବୀନ ଭଣ୍ଡାରୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ ଅନୁଭବ । ଅନୁଭବ ସମେତ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ସମ୍ୱାନା ମହାନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ଦିବ୍ୟା ମହାନ୍ତି, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସୁକୁମାର ଟୁଡୁ, ସୁକାନ୍ତ ରଥ, ନିତୁ ସିଂ, ବିଜିନୀ ମିଶ୍ର, ଉଦିତ ଗୁରୁ, ତାପସ ସରଗରିଆ, ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ବିନ୍ଦୁ, ରାକା, ଦିପୁ, ସୁଜିତ ନଜର ଆସିବେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

