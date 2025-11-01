ETV Bharat / entertainment

ବଡ଼ ପରଦା ପରେ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିଲିଜ ଅନୁଭବ-ଏଲିନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କାବୁଲା ବାରବୁଲା', ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?

2017ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କାବୁଲା ବାରବୁଲା' । ପରଦାରେ ଧମାକା କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେବ ରିଲିଜ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 1, 2025 at 10:48 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭେଟି । ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କାବୁଲା ବାରବୁଲା' ଘରେ ବସି ନେଇପାରିବେ ଫିଲ୍ମର ମଜା । ବଡ଼ ପରଦାରେ ପ୍ରଶଂସା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । କହିରଖୁଛୁ କି, 2017ରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର କାହାଣୀ ଓ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲା ।

କେଉଁଠି ଦେଖିବେ 'କାବୁଲା ବାରବୁଲା' ?

ଏଲିନା ଓ ଅନୁଭବ ମିଳିତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମ ରିିଲିଜ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆଜି ଆମର ମ୍ୟୁଜିକର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଅଛି, ''କାବୁଲା ବାରବୁଲା ସର୍ଚ୍ଚିଂଲୈଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଜି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । AmaraMuzik YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଜଡିତ ରୁହନ୍ତୁ ।'' ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ଗୀତର ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

'କାବୁଲା ବାରବୁଲା' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମ 2017 ମସିହା (27 ସେପ୍ଟେମ୍ୱର) ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମକୁ ରମେଶ ରାଉତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୟ କନ୍ଦୋଇ ଓ ଅଭିରାମ ସାହୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ବସନ୍ତରାଜ ସାମଲ ଏହାର ସଂଳାପ ଓ ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ । ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଗୀତ ଗୁଡିକ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର, ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ, ଦିପ୍ତୀରେଖା ପାଢି, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଓ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ । ଫିଲ୍ମ ଓ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମାଲେସିଆରେ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ।

'କାବୁଲା ବାରବୁଲା' ରିମେକ୍ ଫିଲ୍ମ କି?

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, 'କାବୁଲା ବାରବୁଲା' ଫିଲ୍ମଟି ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମ 'ସିଂ ଭର୍ସେସ କୌର' (Sing vs Kaur)ର ରିମେକ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମ 2013ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ପଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଗିପି ଗେରେୱାଲ ଓ ସୁରୱିନ ଚାୱଲା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ କି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କାବୁଲା ବାରବୁଲା'ରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ । 4-5 କୋଟି ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ 'ସିଂ ଭର୍ସେସ କୌର' ଫିଲ୍ମ 2013ରେ 13 କୋଟି ଆୟ କରି ହିଟ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି 'କାବୁଲା ବାରବୁଲା' 2017ରେ ରିିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାର ଗୀତ ଗୁଡିକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଅନୁଭବ-ଏଲିନାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ 2 କୋଟି କମାଇବା ସହ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ।

'କାବୁଲା ବାରବୁଲା'ରେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତା ପପୁ ପମପମ, ହରିହର ମହାପାତ୍ର, ସୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା, ଆନିଷା ଶର୍ମା, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ଅନିତା ଦାସ ଭଳି କଳାକାର ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାହାଣୀଟି ଜଣେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଧନୀ ବାପାଙ୍କ ଝିଅ ଲୈଲାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମାଲେସିଆ ଯାଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

