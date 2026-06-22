ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବେ ଅଂଶୁଲା କପୁର, ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ସେରମନି ଆରମ୍ଭ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଫଟୋ
କପୁର ପରିବାରରେ ପୁଣି ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହେଲ । ବିବାହ କରିବେ ଅଂଶୁଲା କପୁର । ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ସେରମନି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 22, 2026 at 10:45 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ କପୁର ପରିବାରରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ । ହାତକୁ ଦି' ହାତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋନି କପୁରଙ୍କ ଝିଅ ଅଂଶୁଲା କପୁର ଓ ରୋହନ ଠାକ୍କର । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେରମନି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ୨୧ ଜୁନ୍ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଦମ୍ପତି ପରିବାରର ନିକଟତର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପୂର୍ବ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । କପୁର ପରିବାରର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମାବେଶର ଝଲକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ମହୀପ୍ କପୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସନାୟା କପୁର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ସବର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଇଭେଣ୍ଟର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସନାୟା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଅଂଶୁଲା ଓ ରୋହନ," ଯେତେବେଳେ ମହୀପ୍ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "ବିବାହ ସେରମନି ଆରମ୍ଭ । ଜୟ ମାତା ଦି, ଅଂଶୁଲା ଏବଂ ରୋହନ ।" ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ, ଅଂଶୁଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ଓ ମଲ୍ଟି କଲର୍ ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ ଲେହେଙ୍ଗା ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ରୋହନ ପାରମ୍ପରିକ ଲୁକ୍ ସହ ଏକ ମେରୁନ୍ ଶେରୱାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଏବଂ ଖୁସି କପୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜାହ୍ନବୀ ଏକ ଗୋଲାପୀ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ିରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଖୁସି ଗୋଲାପୀ ଲେହେଙ୍ଗାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏହି ସମାରୋହରେ ଅର୍ଜୁନ କପୁର, ଶନାୟା କପୁର, ଜାହ୍ନବୀ କପୁର, ଖୁସି କପୁର, ମହୀପ କପୁର, ସଞ୍ଜୟ କପୁର ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଂଶୁଲା ଏବଂ ରୋହନ୍ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ । ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ତଳେ ଅଂଶୁଲା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସପିଂ ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ରୋହନ୍ 2025 ମସିହାରେ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଛୁଟି ସମୟରେ ଅଂଶୁଲାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଥିଲେ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଂଶୁଲା, ଯିଏକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ବୋନି କପୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ମୋନା ଶୌରୀ କପୁରଙ୍କ ଝିଅ, ଅଭିନୟରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଫୋଲର୍ସ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ତାଜା କଲେ ଅର୍ଜୁନ କପୁର, ସେୟାର କଲେ ପିଲାଦିନର ଫଟୋ
ମା'ଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ଭାବବିହ୍ବଳ ଅର୍ଜୁନ-ଅଂଶୁଲା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ