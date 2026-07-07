ବିବାହ କଲେ ଅଂଶୁଲା କପୁର, ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ
ବୋନି କପୁରଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଂଶୁଲା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ରୋହନଙ୍କ ଧରିଲେ ହାତ ।ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ଲେଖିଲେ ଇମୋସନାଲ ନୋଟ୍ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 7, 2026 at 12:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ବୋନି କପୁରଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଂଶୁଲା କପୁର । ସେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବନ୍ଧୁ ତଥା ସାଥୀ ରୋହନ ଠକ୍କରଙ୍କ ସହ ଧରିଛନ୍ତି ହାତ । ଏହି ସମାରୋହ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଆଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ଅର୍ଜୁନ କପୁର ବଡ଼ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଭଉଣୀକୁ ବିଦା କରିବା ସମୟରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇମୋସନାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ।
ଅଂଶୁଲା-ରୋହନଙ୍କ ବିବାହ
ଅଂଶୁଲା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବିବାହର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପିଙ୍କ ଓ ଗୋଲ୍ଡେନ ରଙ୍ଗର ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ରୋହନ ଏକ ଶେରୱାନି ଏବଂ ପଗଡି ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଫଟୋ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଅଂଶୁଲାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଆ ମୋନା ଶୌରୀ କପୁରଙ୍କ ଏକ ଫ୍ରେମ୍ ଫଟୋ ଥିଲା, ଯାହା ବିବାହ ସମାରୋହରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା କାଳିରା, ଯାହା ତାଙ୍କ ବିବାହ ଲୁକରେ ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଡିଥିଲା ।
ଅଂଶୁଲା ତାଙ୍କ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ । ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ । ସମସ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ । ଏହା ତୁମେ ଥିଲ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ତୁମେ ରହିଲ । ମୋର ପ୍ରିୟ ଶବ୍ଦରେ, ମୋର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ମୋର ସହଜ ପସନ୍ଦ - ଏହା ସର୍ବଦା ତୁମେ ଥିଲ ।" ସିନ୍ଦୁର ଆବେଦନର ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏକ ଫଟୋରେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଜାହ୍ନବୀ ଏବଂ ଖୁସି କପୁରଙ୍କୁ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ କପୁର ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଂଶୁଲାଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବର ଅନେକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଜୁନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋ ପାଇଁ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ତୁମକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ । ଆଜି, ତୁମେ ତୁମର ସାଥୀ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛ । ତୁମର ହସ ଦେଖି ମୋର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଏ । ମୁଁ ତୁମକୁ ବଡ ହୋଇ ମାଆ ପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଦେଖିଛି । କେବେ ଭୟ କର ନାହିଁ; ସେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି । ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବି, ତୁମର ମୁହଁରେ ସେହି ହସକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ତୁମର ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ।" ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଅଂଶୁଲା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଏକ ଫଟୋରେ ସମଗ୍ର କପୁର ପରିବାର ଏକାଠି ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଅଂଶୁଲା କପୁର ଏବଂ ରୋହନ ଠକ୍କରଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ
ଏହି ଦମ୍ପତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2022 ରେ ଏକ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ-ଅଫିସିଆଲ୍ କରିଥିଲେ । ପରେ, ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ସେମାନେ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମାରୋହରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପୂର୍ବ ଉତ୍ସବ ଜୁନ୍ 21 ରେ ଅଂଶୁଲାଙ୍କ ଘରେ 'ମାତା କି ଚୌକି' ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବେ ଅଂଶୁଲା କପୁର, ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ସେରମନି ଆରମ୍ଭ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଫଟୋ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ