ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ପୱନ କଲ୍ୟାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆନ୍ନା କୋନିଡେଲା

ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଆନ୍ନା କୋନିଡାଲାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । କହିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତା । ତାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଅବଧି ସମୟରେ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ।

pawan kalyans health update
pawan kalyans health update (photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 30, 2026 at 12:23 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିନେତା ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡିଥିଲା । ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆନ୍ନା କୋନିଡାଲା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆନ୍ନା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର "ଭଲ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଛି" ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଆନ୍ନା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିବେ ।

ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ୧୮ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ସରକାରୀ ବୈଠକ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ MRI ସମେତ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇଥିଲା ।


ଜନସେନା ପାର୍ଟିର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତା-ରାଜନେତା ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମାସ ଧରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସତର୍କତା ସହିତ ପ୍ରାୟ 7 ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ପବନ କଲ୍ୟାଣ "ନିରାପଦ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି" । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ନିୟମିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବେ ।

ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଖବର ଶୁଣି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହଲରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକା କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ । ବୃତ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ହରିଶ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତେଲୁଗୁ ଆକ୍ସନ-କମେଡି ଉସ୍ତାଦ ଭଗତ ସିଂରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

