ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ପୱନ କଲ୍ୟାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆନ୍ନା କୋନିଡେଲା
ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଆନ୍ନା କୋନିଡାଲାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । କହିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତା । ତାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଅବଧି ସମୟରେ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 30, 2026 at 12:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିନେତା ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡିଥିଲା । ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆନ୍ନା କୋନିଡାଲା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆନ୍ନା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର "ଭଲ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଛି" ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଆନ୍ନା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିବେ ।
Deputy Chief Minister Sri @PawanKalyan Undergoes Surgery— JanaSena Party (@JanaSenaParty) April 18, 2026
Janasena Party Chief, Hon'ble Deputy CM Sri Pawan Kalyan underwent surgery on Saturday evening. While discussing administrative matters with his officials on Friday morning, he experienced severe discomfort. He has been…
ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ୧୮ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ସରକାରୀ ବୈଠକ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ MRI ସମେତ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜନସେନା ପାର୍ଟିର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତା-ରାଜନେତା ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମାସ ଧରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସତର୍କତା ସହିତ ପ୍ରାୟ 7 ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ପବନ କଲ୍ୟାଣ "ନିରାପଦ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି" । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ନିୟମିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବେ ।
ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଖବର ଶୁଣି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହଲରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକା କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ । ବୃତ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ହରିଶ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତେଲୁଗୁ ଆକ୍ସନ-କମେଡି ଉସ୍ତାଦ ଭଗତ ସିଂରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ