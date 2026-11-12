ସାତଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେଲେ ଅନିରୁଦ୍ଧ-କାବ୍ୟା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିବାହ ଫଟୋ
ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦର ଏବଂ କାବ୍ୟା ମାରନ୍ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 10:09 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବାହ ବନ୍ଧିନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦର ଏବଂ 'ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ'ର ସହ-ମାଲିକାଣୀ କାବ୍ୟା ମାରାନ୍ । ବୁଧବାର, ନଭେମ୍ବର ୧୧ ରେ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ୱେଡିଂ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ । ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ରାଜନୀତି ଜଗତର ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଅନିରୁଦ୍ଧ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିବାହର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଏକାଠି ହସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଉଭୟେ କ୍ରିମ୍ ରଙ୍ଗର ଆଉଟଫିଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନେ ମୋତିର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ଫଟୋଟି ସେୟାର କରି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜୀବନରେ ଥରେ ମିଳୁଥିବା ମୋର ସାଥୀ, ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋର ହୋଇ ରହିବେ । ୧୧.୧୧," ଏବଂ ଏହା ସହ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି । 'ସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ' ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରେ ବିବାହର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି । ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ଟି ଲେଖିଛି, "କାବ୍ୟା ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।"
ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନିର୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ସବ ସହ ବିବାହ ଉତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବାରର ଘନିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ବିଶେଷ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯିଏ କି ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ମାମୁଁ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଝିଅ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରଜନୀକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍. କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ।
ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦର ଏବଂ କାବ୍ୟା ମାରନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ
ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ କାବ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୋକଲୋଚନରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପରେ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ସେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନଥିଲେ । ୨୦୨୫ ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏକ୍ସରେ ନିଜ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଗ୍ରୀସ୍ରେ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ କିଛି ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଅନିରୁଦ୍ଧ ତାମିଲ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଗୀତ 'ହ୍ୱାଇ ଦିସ୍ କୋଲାଭେରି ଡି' ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ସେ 'ଜେଲର୍', 'ବିକ୍ରମ', 'ଲିଓ', 'ଜୱାନ୍' ଏବଂ 'ଜେଲର୍ ୨' ଭଳି ଅନେକ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।
କାବ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 'ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍'ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଲାନିଧି ମାରନଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ 'ସନ୍ ଟିଭି ନେଟୱାର୍କ'ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା । ସେ 'ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ' ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ତଥା ଖେଳାଳି ନିଲାମ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ଦଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ।
ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଏକ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ, ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଉଭୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିସେପସନ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ରାଜନୀତି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।