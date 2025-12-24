'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ରିଲିଜ୍ ହେବ 'ଆନିମଲ', ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ?
ପୁଣିଥରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ଆନିମଲ' । ନିର୍ମାତା କଲେ ଘୋଷଣା । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏହି ଦେଶରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ?
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର କପୁର, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ଅନୀଲ କପୁର ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ ଅଭିନୀତ ମାସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ଫିଲ୍ମ 'ଆନିମଲ୍' ପୁଣିଥରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଆନିମଲ୍' 'ଧୁରନ୍ଧର' ପରି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହାର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ଆନିମଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି । ଆନିମଲ୍ ଜାପାନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଜାପାନରେ କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ 'ଆନିମଲ୍' ?
'ଆନିମଲ୍'ର ନିର୍ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପେଜ୍ 'ଆନିମଲ୍ ଦଫିଲ୍ମ୍ସ'ରେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଜାପାନୀ ଭାଷାରେ ଏକ ଧାଡ଼ି ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, "ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।" କ୍ୟାପସନରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଛି, "ଭୟଙ୍କର, ନିର୍ଭୀକ, ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ଜାପାନ ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା । ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ସିନେମା ଅଭିଜ୍ଞତା ଜାପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଫିଲ୍ମ 'ଆନିମଲ୍' ୧୩ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ରେ ଜାପାନୀ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।"
'ଆନିମଲ୍' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ୧୦ମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ବଲିଉଡରେ ୫ମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ୯୧୭ କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । 'ଆନିମଲ' ସନ୍ଦୀପ ଭଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବାପା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ । ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀର କପୁର, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ତିପ୍ତୀ ଡିମ୍ରି, ଅନୀଲ କପୁର, ବବି ଦେଓଲ, ଶକ୍ତି କପୁରଙ୍କ ଭଳି ତାରକା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ଫିଲ୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲା । ସେହିପରି, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଗୀତ "ଫସଲା" ପାଇଁ ରଣଭୀର ସିଂହଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଧୁରନ୍ଧର" ଏବେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ଆୟରେ 900 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି । "ଆନିମଲ୍" ଏବଂ "ଧୁରନ୍ଧର" ଉଭୟରେ ଆକ୍ସନରେ ଭରପୁର ରହିଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ "ଧୁରନ୍ଧର" କ୍ରେଜ କମିବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ । 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଫିଲ୍ମଟି 1000 କୋଟି ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
