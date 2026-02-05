'ଆନିମଲ୍ 2': ହିରୋ ସହ ଭିଲେନ୍ ବନିବେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍, କେବେଠୁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ? ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଲେ ଖୁଲାସା
ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭଙ୍ଗା 'ଆନିମଲ୍'ର ସିକ୍ୱେଲ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଏବଂ କାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 5, 2026 at 10:22 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭଙ୍ଗା ତାଙ୍କର 2023 ବ୍ଲକବଷ୍ଟର 'ଆନିମଲ୍'ର ଦମଦାର ସଫଳତା ପରେ 'ଆନିମଲ୍' ସିକ୍ୱେଲ ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ "ଆନିମଲ୍ ପାର୍କ"ରହିଛି ।ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି । ତେବେ ଫିଲ୍ମ କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିରହିଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ "ଆନିମଲ୍"ର ଜାପାନ ପ୍ରିମିୟର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ସମୟରେ ଭଙ୍ଗା ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସୂଚୀ, ଶୀର୍ଷକ ଏବଂ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Cool poster! 🔥 ( For Animal Japan Premier ) #Animal pic.twitter.com/yggues3Uk4— Aryan 🚩 (@Ranbir_loyalist) February 4, 2026
ଜାପାନରେ ହୋଇଥିବା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ, ଭଙ୍ଗା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସିକ୍ୱେଲ୍ "ଆନିମଲ୍ ପାର୍କ" କାହିଁକି ନାମିତ କରିଥିଲେ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ "ଆନିମଲ୍ ପାର୍କ" ପାଇଁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ନାମ ଚୟନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭାଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନର ଫିଲ୍ମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆନିମଲ୍ ପାର୍କ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଫିଲ୍ମରେ ଆହୁରି ଆନିମଲ ରହିବେ, କାରଣ ଅଜିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନିମଲ । ତେଣୁ, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିବାରୁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆନିମଲ୍ ପାର୍କ ସଠିକ୍ ଶୀର୍ଷକ ହେବ ।"
#Animal Japan Premiere Currently Underway #SandeepReddyVanga and #RanbirKapoor currently appearing online🙌🏻🔥 pic.twitter.com/EbgxJDy8vv— 𝙍𝙆𝙖𝙗𝙞𝙧 (@iAnimalRK) February 4, 2026
ଭଙ୍ଗା ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ୨୦୨୭ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ।" ଜୁମ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରଣବୀର କପୁର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କେବଳ ରଣବିଜୟ ସିଂ ଭୂମିକାରେ ପୁନର୍ବାର ଅଭିନୟ କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇନଥିଲେ ବରଂ ଭିଲେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଜିଜ୍ ଅଭିନୟ କରିବା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ "ଆନିମଲ୍ ପାର୍କ" ରେ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ କରିବେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ସହ ସେଟ୍ରେ ଫେରିବାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ । ମୁଁ ମୋର ଚରିତ୍ର (ରଣବିଜୟ ସିଂ) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଚରିତ୍ର ଉଭୟରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ । ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର କାହାଣୀ, ତେଣୁ ପାର୍ଟ 1 ସୁଟିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପାର୍ଟ 2 ର କାହାଣୀ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା । ତେଣୁ, ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସନ୍ଦୀପ ଏବଂ ମୁଁ ସପ୍ତାହ ଏବଂ ମାସ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ବିତାଇଥାଉ । ମୁଁ ରଣବିଜୟ ଏବଂ ଅଜିଜ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଟ୍ରେ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।"
