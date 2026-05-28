ବଙ୍ଗାଳୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଅନିକ ଦତ୍ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ; ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ? ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ
ପରଲୋକରେ ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଅନିକ ଦତ୍ତା । ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 28, 2026 at 4:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆରପାରିରେ ଜଣାଶୁଣା ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଅନିକ ଦତ୍ତା । ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବଙ୍ଗାଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଅନିକ ଦତ୍ତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବହୁତଳ ଘର ଛାତରୁ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଧାକୁରିଆ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିପରି ଛାତରୁ ପଡ଼ିଲେ ତାହାର ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଅନିକ ଦତ୍ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ
ଅନିକ ଦତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନିକ ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବେକରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଅନିକ ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ବାମ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫୁସଫୁସରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏପରି ଆଘାତ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାରୁ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ।
ତେବେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯଦିଓ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଡେପୁଟି କମିଶନର ସୈକତ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାମଲାକୁ ଏକ ଅପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ସତର୍କତାର ସହ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଫୋରେନସିକ୍ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।
ଶୋକରେ ପରିବାର ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି
ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନିକ ଦତ୍ତା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିନ୍ନ ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ବୁଧବାର ସକାଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ, ଅପରାହ୍ନରେ, ଛାତରୁ ପଡ଼ିଯିବାର ଖବର ଆସିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିନେତା ଜିତୁ କମଲ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜିତ ମୁଖାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ହସ୍ପିଟାଲ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଠରୀକୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅଭିନେତା ଜୟଜିତ ବାନାର୍ଜୀ, ପ୍ରଯୋଜକ ରାଣା ସରକାର ଏବଂ ରାତିୁଲ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି ।
ଏହି ଦିନ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ
ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମେ ଶରୀରକୁ ପିସ୍ ହେଭେନ୍ ରୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାୟଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯିବ । ସେଠାରୁ, ଅନିକ ଦତ୍ତଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ସିଧାସଳଖ କେଓରାତାଲା ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯିବ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସନ୍ଧି ଦତ୍ତ ଏବଂ ଝିଅ ରାୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି, ନ୍ୟୁ ଥିଏଟର୍ସ 1 ଷ୍ଟୁଡିୟୋଗେ ଅର୍ଥାତ୍ NT 1 ଷ୍ଟୁଡିୟୋଗେ ସକାଳ 11.30ଟା ସ୍ୟାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୀକ ଦତ୍ତଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଅଣାଯିବ । ସେଠାରେ ଅପରାହ୍ନ 12.30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯିବ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ସହକର୍ମୀ, ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ପରେ, କେଓଡାତାଲା ମହାଶଶ୍ମାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ।