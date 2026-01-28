'ଏକ ଅପୂରଣୀୟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ...', ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତି । ଶୋକରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି ।
Ajit Pawar Plane Crash: ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ଆଜି (ଜାନୁଆରୀ 28)ରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଯାହା ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ।ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮:୩୦ ସମୟରେ, ସେ ଯେଉଁ ବିମାନରେ ଥିଲେ ତାହା ବାରାମତିରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ରନୱେରୁ ପ୍ରାୟ ୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଜିତ ପାୱାର, ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ତିନି ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରଠାରୁ, ରାଜନୈତିକ ଠାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜିତଙକ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Deeply shocked and terribly heartbroken to learn that we have lost Ajit Dada in a tragic accident. One of Maharashtra’s most dynamic leaders, he had zero tolerance for non-performance and constantly pushed and inspired those around him to excel. He never minced his words, his wit… pic.twitter.com/nGQ3M1xf0Z— Riteish Deshmukh (@Riteishd) January 28, 2026
ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ
ଅଭିନେତା ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ଯିଏ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତକୁ "ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆମେ ଅଜିତ ଦାଦାଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଗତିଶୀଳ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ତାଙ୍କର ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ । ସେ କେବେବି ତାଙ୍କ କଥାକୁ କଟୁ କହି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷତି ଏବଂ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଛାଡିଯାଇଛି ।"
ରିତେଶ ଦିବଂଗତ ନେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଲୋଚନାକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ଏବଂ ସେ ମୋ ପ୍ରତି କରିଥିବା ଦୟାକୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବି । ପାୱାର ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ।"
Shocked and saddened by the tragic passing of Hon. Deputy CM Ajit Pawar ji. My heartfelt condolences to his family, loved ones and all those affected by this immense loss.— Ajay Devgn (@ajaydevgn) January 28, 2026
Om Shanti 🙏🏻
ଅଜୟ ଦେବଗନ
ଅଭିନେତା ଅଜୟ ଦେବଗନ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷତିରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ଜୀଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ । ତାଙ୍କ ପରିବାର, ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ଏହି ବିଶାଳ କ୍ଷତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା । ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ।"
#WATCH | On the death of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar in a crash landing in Baramati, BJP MP Kangana Ranaut says, " this is such horrible news...there are not enough words to express..." pic.twitter.com/buwlNymqU1— ANI (@ANI) January 28, 2026
କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ
ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂସଦ ବାହାରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଭିଡିଓରେ କଙ୍ଗନା କହିଛନ୍ତି, "ହେ ଭଗବାନ... ଏହା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଖବର... ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ । ମୋର ଭାବନାକୁ ସଜାଡ଼ି ପରେ ମୁଁ ପରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବୃତ୍ତି ଦେବି ।"
Deeply shocked by the tragic news of the passing of the Maharashtra Deputy Chief Minister, President of @mahancpspeaks, and an NDA alliance leader, Sri Ajit Dada Pawar ji @AjitPawarSpeaks, in a devastating plane crash today.— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) January 28, 2026
His dedicated public service and immense contributions… pic.twitter.com/kjUPAcHWdJ
ପୱନ କଲ୍ୟାଣ
ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ଦୁଃଖଦ ଖବରରେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ... ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜନସେବା ଏବଂ ଅପାର ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ ।" ଏଥିସହ ସେ ପାୱାରଙ୍କ ପରିବାର, ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Deeply shocked and Saddened by the tragic passing of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar dada. Whenever I met him he was very gentle and kind! My thoughts are with his family. Om Shanti! 🙏🕉 pic.twitter.com/X0deqc6Z0W— Anupam Kher (@AnupamPKher) January 28, 2026
ଅନୁପମ ଖେର
ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଏବଂ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ଦାଦାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ ।"
Deeply shocked and saddened by the untimely demise of Ajit Pawar ji . A towering figure in state politics, his loss is irreparable. Thoughts are with Sunetra ji , Parth, Jay, & the entire Pawar family members during this incredibly difficult time. Strength to them. #OmShanti 🙏 pic.twitter.com/5KJUSoqqXu— Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) January 28, 2026
ମଧୁର ଭଣ୍ଡାରକର
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ମଧୁର ଭଣ୍ଡାରକର ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । "ଅଜିତ ପାୱାର ଜୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ଅପୂରଣୀୟ," ସେ ପାୱାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ର ପାୱାର ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି ।
Shocked and saddened by the untimely passing of Shri Ajit Pawar Ji in the tragic aircraft crash. His service to the people and years of political stewardship will be remembered with respect.— Smriti Z Irani (@smritiirani) January 28, 2026
My thoughts and prayers are with the bereaved families in this hour of grief. Om Shanti…
ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ
ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି କହିଛନ୍ତି, "ମର୍ମାନ୍ତିକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ଜୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ । ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମନେ ରଖାଯିବ । ମୋର ଭାବନା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଅଛି ।"
ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ
ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ଦୁଃଖଦ କ୍ଷତିରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ । ସେ ସବୁଠାରୁ ଗତିଶୀଳ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାୟୀ । ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା । ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ।"
ଅଜିତ ପାୱାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ସହ ଜଡିତ ଏକ ସାଧାରଣ ରାଲିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ବାରାମତି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବିମାନଟି ଅବତରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲା ଏବଂ ରନୱେ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କିନ୍ତୁ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ । ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସମେତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ଖବର ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପାୱାରଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବାରାମତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
