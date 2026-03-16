ETV Bharat / entertainment

୪୦ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା, ୭୫ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଓସ୍କାର ଜିତିଲେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ

'ୱେପନ୍ସ' ରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଓସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି ହଲିଉଡର ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ । 40 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ସେ ?

AMY MADIGAN (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 16, 2026 at 3:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓସ୍କାର 2026 ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ଫିଲ୍ମକୁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏମି ମାଡିଗାନ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ୯୮ତମ ଓସ୍କାର ସମାରୋହ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି । 40 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ହାତେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେ ବେଶ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଓସ୍କାର ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି । ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜ୍ୟାକ୍ କ୍ରିଗରଙ୍କ ହରର୍-ଥ୍ରିଲର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ୱେପନ୍ସ' ରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ମାଡିଗାନ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲେ । ଡଲବି ଥିଏଟରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ ସହ କରତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷର ବିଜେତା ଜୋ ସାଲଡାନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ମାଡିଗାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ବିଜୟ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଐତିହାସିକ । ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓସ୍କାର ମନୋନୟନର 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଆସିଛି । ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1985 ମସିହାରେ 'ଟୁଇସ୍ ଇନ୍ ଏ ଲାଇଫଟାଇମ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଥମ ମନୋନୟନ ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି । ମାଡିଗାନ୍ ତାଙ୍କ ଓସ୍କାର ଗ୍ରହଣ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ" ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ମଜା କରି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓସ୍କାର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଅଧିକ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ଦର୍ଶକ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜାକ୍ କ୍ରେଗର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ "ସ୍ୱପ୍ନ ଭୂମିକା" ଲେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ମାଡିଗାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଭୂମିକା ତାଙ୍କୁ ଚରିତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଫିଲ୍ମିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ।

ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଶନ୍ ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ । ସେ "ଅଲ୍ ଦି ଡଗ୍ସ" ବିଷୟରେ ଏକ ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଅଭିନେତା ଏଡ୍ ହାରିସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ନେହରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "ଏଡ୍ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି - ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ । ଯଦି ସେ ମୋ ସହିତ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାନ୍ତା ।"

'ୱେପନ୍ସ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମାଡିଗାନଙ୍କ ଅଭିନୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ସେ ଆଣ୍ଟି ଗ୍ଲାଡିସ ଚରିତ୍ର କରିଛନ୍ତି - ଏକ ଛୋଟ ଆମେରିକୀୟ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ମହିଳା । କାହାଣୀଟି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ନେଇ ନିର୍ମିତ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ । ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ସହ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଗ୍ଲାଡିସ ଜଣେ ଡାଏନୀ ଯିଏ ଏକ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଦୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ।

ତେବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ହଲିଉଡ୍ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, କେତେକ ସମୟରେ, ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ଫୋନ୍ ବାଜିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା; ତଥାପି 'ୱେପନ୍ସ' ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଲା, ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଭାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ମରଣକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

OSCAR 2026
98TH ACADEMY AWARDS
ଓସ୍କାର 2026
ଏମି ମାଡିଗାନ
Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.