ପରଦାରେ 'ଶିକାର', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହାଉସଫୁଲ୍ ଶୋ', ଏମିତି ରିଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ଦର୍ଶକ
ପରଦାକୁ ଆସିଲା ଅମ୍ଲାନ ଦାସଙ୍କ ଶିକାର । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି କି ନାହିଁ ? ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 12, 2026 at 5:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' । ଗତକାଲି ସ୍ଵାତି ହଲରେ ଫିଲ୍ମର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି କେଶରୀ ହଲରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରିମିୟରରେ କଳାକାରଙ୍କ ସମେତ ଇନଫ୍ଲୁଏନସାର ମାନେ ସିନେମା ଦେଖିଛନ୍ତି । ଥ୍ରୀଲର ଲଭ ସସପିଏନ୍ସକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୁରା ହଲ ଫୁଲ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ରଜ ଉତ୍ସବରେ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ
ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ଅଭିନୟ ବେଶ ନିଛକ ଓ ବଢିଆ ହୋଇଛି । ଅମ୍ଲାନ କମବ୍ୟାକ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆଁ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦେଇଥିବା ବେଳେ ରଜ ବଜାରରେ ରାଜ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଏଥିସହ ଏଲିନା, ସୁପ୍ରିୟା ଓ ଅଙ୍କିତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଭଲ ଆଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁରା ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଅମ୍ଲାନ ଓ ଏଲିନା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଶେଷ ଯାଏ ବାନ୍ଧି ରଖିବ । ବିଶେଷ କରି ସସପେନ୍ସ ଭରା ଏହି ଫିଲ୍ମର କ୍ଳାଇମାକ୍ସ ହିଁ ଆପଣାକୁ ଶେଷ ଯାଏ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ଏବଂ ରଜ ବଜାରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ
'ଶିକାର' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଏକ କ୍ରାଇମ, ଆକ୍ସନ ଓ ସସପେନ୍ସରେ ଭରା । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ । ମୁନ୍ ଟିଭି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା , ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅମିତ ନାୟକ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅମ୍ଲାନ ଦାସ, ଏଲିନାଙ୍କ ସମେତ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ, ଅଙ୍କିତ, ତାପସ ସରଘରିଆ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ପ୍ରସାନ୍ତ, ପ୍ରଭାତୀ, ସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ଅଭିନବ ସିଂ, ଜିଆନ ହୋତା, ପୁଷ୍ପ ପଣ୍ଡା, ସୋହାନ ସିଂ, ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଜେନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅମ୍ଲାନ ପରଦାକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଦମଦାର କମବ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରଜରେ ହେବ ଧମାକା; ''ଛକି ଶୂନ ରୁ ଡାଏରୀ..'' ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଅନୁଭବଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, କିଏ ମାରିବ ବାଜି ?
ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି' ହେଲା ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫିଲ୍ମ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର