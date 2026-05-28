ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ
ରଜରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅମ୍ଲାନ ଦାସ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାତା ଏକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 28, 2026 at 10:33 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଜରେ ହେବ ଧମାକା । ଆସୁଛି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଲାନ ଦାସଙ୍କ 'ଶିକାର' ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଲୁକ୍ ଓ ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟରରେ ଅମ୍ଲାନ ଦାସ, ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଲିନା ଓକିଲ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅମ୍ଲାନ, ସୁପ୍ରିୟା ଏକ ଭିନ୍ନ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହୀ ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ନୀରବରେ ଲଢ଼ାଯାଏ, କିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ାଯାଏ । ଶିକାର ସହିତ ଶିକାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ସିନେମା ଘରେ ଏହି ରଜରେ ୧୨.୦୬.୨୦୨୬ ।''
'ଶିକାର' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଏକ କ୍ରାଇମ, ଆକ୍ସନ ଓ ସସପେନ୍ସରେ ଭରା । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ । ମୁନ୍ ଟିଭି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା , ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅମିତ ନାୟକ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅମ୍ଲାନ ଦାସ, ଏଲିନାଙ୍କ ସମେତ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ, ଅଙ୍କିତ, ତାପସ ସରଘରିଆ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ପ୍ରସାନ୍ତ, ପ୍ରଭାତୀ, ସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ଅଭିନବ ସିଂ, ଜିଆନ ହୋତା, ପୁଷ୍ପ ପଣ୍ଡା, ସୋହାନ ସିଂ, ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଜେନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅମ୍ଲାନ ପରଦାକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଦମଦାର କମବ୍ୟାକ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ