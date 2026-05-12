ETV Bharat / entertainment

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' ରୁ ଏଲିନା ଓ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଟିଜର

ଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' । ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଲିନା ଓ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ଲୁକ ରିଲିଜ। ଟିଜର ଡେଟ୍ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

odia film shikar teaser release date announced
odia film shikar teaser release date announced (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 12, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମରେ ଅମ୍ଲାନ ଦାସ, ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତାରାୟ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିମା ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢିଯାଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମରୁ ଏଲିନା ଓ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର କେବେ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।

ଆଜି (ମେ 12)ରେ ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଟିଜର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଫିଲ୍ମରୁ ଏଲିନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ ରିଲିଜ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଏଲିନା ଓକିଲ ରୂପରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ବି ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ସେ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ନ୍ତି, ସାହସର ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟର ଭାର ବହନ କରନ୍ତି । ପରମିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପରିଚୟ - ଭୟଙ୍କର, ନିର୍ଭୀକ, ଏବଂ ଖେଳକୁ ହଲାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।''

ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଟିଜର

ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମରୁ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାକ୍ଷସ ମୁଖା ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ । କିଛି ହସ ପଛରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହନ କରନ୍ତି । ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୁଏ । ଶିକାର ଟିଜର ୧୫ ମେ ୨୦୨୬ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ।''

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

'ଶିକାର' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଲାନ ଦାସ ନଜର ଆସିବେ । ଯିଏ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଜେନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ । ମୁନ୍ ଟିଭି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା , ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅମିତ ନାୟକ କେରିଓଗ୍ରାଫ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ରଜରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ । ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଜନ୍ମଦିନରେ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 'ଶିକାର'ରୁ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍

ପଇସା ଛାଣୁଛି 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ', 10 ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

'ରାବଣ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଓ ଚରିତ୍ର ଉପରୁ ଉଠିଲା ପରଦା, ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ODIA FILM SHIKAR
AMLAN
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଶିକାର ଟିଜର
ଶିକାର
SHIKAR TEASER RELEASE DATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.