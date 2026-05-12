ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' ରୁ ଏଲିନା ଓ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଟିଜର
ଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' । ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଲିନା ଓ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ଲୁକ ରିଲିଜ। ଟିଜର ଡେଟ୍ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 12, 2026 at 1:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମରେ ଅମ୍ଲାନ ଦାସ, ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତାରାୟ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିମା ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢିଯାଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମରୁ ଏଲିନା ଓ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର କେବେ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।
ଆଜି (ମେ 12)ରେ ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଟିଜର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଫିଲ୍ମରୁ ଏଲିନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ ରିଲିଜ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଏଲିନା ଓକିଲ ରୂପରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ବି ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ସେ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ନ୍ତି, ସାହସର ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟର ଭାର ବହନ କରନ୍ତି । ପରମିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପରିଚୟ - ଭୟଙ୍କର, ନିର୍ଭୀକ, ଏବଂ ଖେଳକୁ ହଲାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।''
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଟିଜର
ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମରୁ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାକ୍ଷସ ମୁଖା ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ । କିଛି ହସ ପଛରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହନ କରନ୍ତି । ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୁଏ । ଶିକାର ଟିଜର ୧୫ ମେ ୨୦୨୬ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ।''
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
'ଶିକାର' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଲାନ ଦାସ ନଜର ଆସିବେ । ଯିଏ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଜେନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ । ମୁନ୍ ଟିଭି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା , ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅମିତ ନାୟକ କେରିଓଗ୍ରାଫ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ରଜରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ । ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ