କ୍ରାଇମ, ମର୍ଡର ଓ ସସପେନ୍ସରେ ଭରା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ
ରଜ ଅବସରରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 10, 2026 at 1:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଥର ରଜରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଶିକାର"। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳଚିତ୍ରର ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରେସ କ୍ଲବ ଠାରେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମ, ଥ୍ରୀଲର ସହ ଦମଦାର ଆକ୍ସନକୁ ନେଇ ଆସୁଛି । ରଜ ବଜାର ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ତଥା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଥାଏ । ଏହିପରି ସମୟରେ କ୍ରାଇମ, ଆକ୍ସନ, ଥ୍ରୀଲରରେ ଭରା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିକାରର ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜରେ ପ୍ରଯୋଜକ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟଞ୍ଜୟ ସାହୁ, କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ, ସଂଳାପ ଓ ଗୀତିକାର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଲାନ ଦାସ, ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅଙ୍କିତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
'ଶିକାର' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ । ମୁନ୍ ଟିଭି ମୁଭିଜ୍ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜବରଦସ୍ତ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଆକ୍ସନ ଷ୍ଟାର ଅମ୍ଲାନ, ଚୁଲବୁଲି ଏଲିନା ଏବଂ ନାୟିକା ସୁପ୍ରିୟା ଏବଂ ଅଙ୍କିତ ଭଳି କଳାକାର ରଜରେ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବେ । ଏଥିରେ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ପ୍ରତାପ ରାଉତ ଚିତ୍ରତ୍ତୋଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜେଶ ଦାଶ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି । ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ଅମିତ ନାୟକ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରଜରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ ଆଉ ଶେଷ ଯାଏ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମ୍ଲାନ । ସେହିପରି ଏଲିନା କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଚରିତ୍ର ଅର୍ଥାତ ଓକିଲ ଚରିତ୍ରରେ ଆସୁଥିବାରୁ ବେଶ ଖୁସି । ନୂଆ ଚରିତ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଚରିତ୍ର ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତେଣୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା । ବିଶେଷ କରି ସସପେନ୍ସ ଭରା ଏହି ଫିଲ୍ମର କ୍ଳାଇମାକ୍ସ ହିଁ ଆପଣାକୁ ଶେଷ ଯାଏ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ଏବଂ ରଜ ବଜାରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ ।''
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର