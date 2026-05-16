ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' ଟିଜର ରିଲିଜ, ଓକିଲ ଭୂମିକାରେ ଏଲିନା ଓ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ଦମଦାର କମବ୍ୟାକ୍

ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' ଟିଜର ରିଲିଜ । ଏହା ସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ?

ODIA FILM SHIKAR TEASER
ODIA FILM SHIKAR TEASER
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 16, 2026 at 12:45 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଜରେ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅମ୍ଲାନ ଦାସ । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରଜ ଅବସରରରେ ଜୁନ 12ରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିବ ।

ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକାରୀ ଅସ୍ତ୍ର ବହନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଶିକାର କରନ୍ତି । କେତେକ ପ୍ରେମ ସହିତ ଶିକାର କରନ୍ତି । କେତେକ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ସହିତ ଶିକାର କରନ୍ତି । ନାୟକ ଏବଂ ଖଳନାୟକଙ୍କ ଦୁନିଆରେ, ଆପଣ କାହା ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ? ଶିକାର ଟିଜର ଆଉଟ୍ । ଏହି ରାଜାଙ୍କ ଚରମ ଶିକାରର ଏକ ଝଲକ ଦେଖନ୍ତୁ । 12.06.2026ରେ ରଜରେ ପରଦାରେ ଭେଟିବା । ''

'ଶିକାର' ଟିଜର

1 ମିନିଟ୍ 28 ସେକେଣ୍ଡର ଟିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅମ୍ଲାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ନଜର ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଚଳାନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଏଲିନାଙ୍କୁ ଓକିଲ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯିଏ ମାମଲାର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ନଜର ଆସନ୍ତି । ଅମ୍ଲାନ ଏଲିନାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଯାଇପାରେ । ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍, ସୁପ୍ରିୟା ଭଳି ଅନେକ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କ୍ରାଇମ, ଆକ୍ସନ ଓ ସସପେନ୍ସରେ ଭରା ଏହି ଟିଜର ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଛି ।

'ଶିକାର' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ । ମୁନ୍ ଟିଭି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା , ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅମିତ ନାୟକ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅମ୍ଲାନ ଦାସ, ଏଲିନାଙ୍କ ସମେତ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ, ଅଙ୍କିତ, ତାପସ ସରହରିଆ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ପ୍ରସାନ୍ତ, ପ୍ରଭାତୀ, ସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ଅବିନାବ ସିଂ, ଜିଆନ ହୋଟା, ପୁଷ୍ପ ପଣ୍ଡା, ସୋହାନ ସିଂ, ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଜେନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।

