'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବେ ଅମ୍ଲାନ ଓ ଜ୍ୟୋତି
ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ଅମ୍ଲାନ ଦାସ ଓ ଜ୍ୟୋତି 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ଏକାଠି ପରଦାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଆସିଲା ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2026 at 10:21 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ଦଶହରା ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ରହିବ । ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି ଓ ଅମ୍ଲାନ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଥର ନୂଆ ଲୁକ ସହ ପରଦାରେ ନଜର ଆସିବେ । ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ସିନେମା ହଲକୁ ଆସୁଛି 'ଡେଞ୍ଜର୍ ଦେବଦାସ୍' । ଏହି ଖୁସି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ଟିମକୁ ଶୁଭକାମନା ଦେବା ସହ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ଗୀତ ଓ BGM ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର ହେବା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ।
'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀ । ସାଇ ଲୁମ୍ବିନୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଶୁଭ୍ର କମାର ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ସମେତ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ, ପପୁ ପମ୍ ପମ୍ ଓ ଅନିଶା ମହାଙ୍କୁଡ ଭଳି ଅନେକ କଳାକାର ନଜର ଆସିବେ । 'ଶିକାର' ପରେ ଏଲିନାଙ୍କ ସହ ଏହା ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ । ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତି ଓ ଅମ୍ଲାନ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ । ଉଭୟଙ୍କ ଲୁକ୍ ନିକଟରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ତେବେ ଦଶହରାରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ।