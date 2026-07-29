ETV Bharat / entertainment

'ଶିକାର' ପରେ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅମ୍ଲାନ, ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'Danger Devdas' ଘୋଷଣା

ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଲାନ ଦାସଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ଘୋଷଣା । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସହ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦିଆଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ।

Amlaan Das New Film Danger Devdas
Amlaan Das New Film Danger Devdas (Photo:Film Poster/Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 11:08 AM IST

|

Updated : July 29, 2026 at 11:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଶିକାର' ସଫଳତା ପରେ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଲାନ ଦାସ । ତାଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ସେ (Danger Devdas) 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ସହ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଏହି ଗୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଏହି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ନିର୍ମାତା ଖୁବଶୀଘ୍ର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସହ ଫିଲ୍ମ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ଅମ୍ଲାନ ଦାସଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ

ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ (Danger Devdas) 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରରେ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ପଛକୁ ହାତ ଯୋଡି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ପଛରେ ସେ ହାତରେ ଆଉ ଏକ ରକ୍ତବୁହା ହାତ ଧରିଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଲୁକକୁ ସୂଚାଉଛି । ଏଥିସହ ପୋଷ୍ଟରରେ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ହିଁ ରିଲିଜ ହେବ

ଏହି ଘୋଷଣା କରି ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାୟକ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଗଣ ଆକ୍ସନ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀର ଶୀର୍ଷକ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି । ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ । RAW ଭାବପ୍ରବଣତା, ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ ଆକ୍ସନ ଏବଂ ସିଟି-ଯୋଗ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସୁପର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀ । ଅମ୍ଲାନ ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସଙ୍କ ଭାବରେ ଏହି 2026 ରେ ଫୋରୁଛନ୍ତି । ଏକ ନୂତନ ଗଣ ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ।''

'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀ । ସାଇ ଲୁମ୍ବିନୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଶୁଭ୍ର କମାର ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ସମେତ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଅନିଶା ମହାଙ୍କୁଡ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହିଁ ରିଲିଜ ହେବ ।

'ଶିକାର' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅମ୍ଲାନ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ କମବ୍ୟାକ କରିଥିଲେ । ଚଳିତ ରଜ ଅବସରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଏକ କ୍ରାଇମ, ଆକ୍ସନ ଓ ସସପେନ୍ସରେ ଭରା ରହିତିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତଥିଲା । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଜେନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଲିନାଙ୍କ ସମେତ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ, ଅଙ୍କିତ, ତାପସ ସରଘରିଆ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ପ୍ରସାନ୍ତ, ପ୍ରଭାତୀ, ସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ଅଭିନବ ସିଂ, ଜିଆନ ହୋତା, ପୁଷ୍ପ ପଣ୍ଡା, ସୋହାନ ସିଂ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପରଦାରେ 'ଶିକାର', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହାଉସଫୁଲ୍ ଶୋ', ଏମିତି ରିଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ଦର୍ଶକ

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା

ଦାନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ସିନେ ନିର୍ମାତା, ଥାନା ଓ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : July 29, 2026 at 11:20 AM IST

TAGGED:

ODIA FILM DANGER DEVDAS
DANGER DEVDAS
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ
ଅମ୍ଲାନ ଦାସ
AMLAAN DAS NEW FILM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.