'ଶିକାର' ପରେ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅମ୍ଲାନ, ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'Danger Devdas' ଘୋଷଣା
ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଲାନ ଦାସଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ଘୋଷଣା । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସହ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦିଆଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 11:08 AM IST|
Updated : July 29, 2026 at 11:20 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଶିକାର' ସଫଳତା ପରେ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଲାନ ଦାସ । ତାଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ସେ (Danger Devdas) 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ସହ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଏହି ଗୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଏହି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ନିର୍ମାତା ଖୁବଶୀଘ୍ର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସହ ଫିଲ୍ମ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଅମ୍ଲାନ ଦାସଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ (Danger Devdas) 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରରେ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ପଛକୁ ହାତ ଯୋଡି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ପଛରେ ସେ ହାତରେ ଆଉ ଏକ ରକ୍ତବୁହା ହାତ ଧରିଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଲୁକକୁ ସୂଚାଉଛି । ଏଥିସହ ପୋଷ୍ଟରରେ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ହିଁ ରିଲିଜ ହେବ
ଏହି ଘୋଷଣା କରି ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାୟକ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଗଣ ଆକ୍ସନ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀର ଶୀର୍ଷକ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି । ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ । RAW ଭାବପ୍ରବଣତା, ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ ଆକ୍ସନ ଏବଂ ସିଟି-ଯୋଗ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସୁପର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀ । ଅମ୍ଲାନ ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସଙ୍କ ଭାବରେ ଏହି 2026 ରେ ଫୋରୁଛନ୍ତି । ଏକ ନୂତନ ଗଣ ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ।''
'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀ । ସାଇ ଲୁମ୍ବିନୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଶୁଭ୍ର କମାର ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ସମେତ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଅନିଶା ମହାଙ୍କୁଡ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହିଁ ରିଲିଜ ହେବ ।
'ଶିକାର' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅମ୍ଲାନ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ କମବ୍ୟାକ କରିଥିଲେ । ଚଳିତ ରଜ ଅବସରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଏକ କ୍ରାଇମ, ଆକ୍ସନ ଓ ସସପେନ୍ସରେ ଭରା ରହିତିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତଥିଲା । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଜେନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଲିନାଙ୍କ ସମେତ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ, ଅଙ୍କିତ, ତାପସ ସରଘରିଆ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ପ୍ରସାନ୍ତ, ପ୍ରଭାତୀ, ସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ଅଭିନବ ସିଂ, ଜିଆନ ହୋତା, ପୁଷ୍ପ ପଣ୍ଡା, ସୋହାନ ସିଂ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ