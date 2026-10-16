'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍; ଦମଦାର୍ ଡାଇଲଗ୍ ସହ ଆକ୍ସନ ଅବତାରରେ ଅମ୍ଲାନ ଓ ଜ୍ୟୋତି
ଆଜି ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର । ଯାହା ବେଶ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 12:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦଶହରାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' । ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ରିଲିଜ ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର । ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଟ୍ରେଲରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦମଦାର ଡାଇଲଗ୍ ସହ ଅଭିନୟ ଓ ଆକ୍ସନ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ।
ନିର୍ମାତା ୟୁଟ୍ୟବରେ ଆଜି ସକାଳ 5.55 ମିନିଟରେ 'ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଗତ 5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଲର 60 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ମିଳିସାରିଲାଣି । 2 ମିନିଟ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ଦମଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ସେ କୁହନ୍ତି, ନିଜ ହକ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଳଢିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏକ୍ ହୋଇ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଲଢିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା । ଏହା ପରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ କାହାର କିଛି ବାକି ରଖେନା ସେ ସମ୍ମାନ ହେଉ କି ଅପମାନ । ଏହା ପରେ ଏଲିନା, ପପୁ ପମ ପମ ଭଳି ଅନେକ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବା ସହ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ଖୁଙ୍କାର ଅବତାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଶେଷରେ ଅମ୍ଲାନ କୁହନ୍ତି ବରାବର ହେବ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ହେବେ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗାଁର ଅସ୍ମିତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମ୍ମାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମ ମାଟିର କଥା କହିବ । ନିଜ ମାଟିର ଗୌରବ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ, ରାଗ, ଗାଁ ପ୍ରତି ଭଲପାଇବାକୁ ନେଇ କାହାଣୀଟି ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବା ନୂଆ ଓ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚଳଚିତ୍ର ଦଶହରାରେ ରାଜ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ । ଏଥିରେ ୪ଟି ଗୀତ ରହିଛି । 'ଗୋଲାପ କଢି' ଗୀତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 'ଧେତ ତେରିକା' ସହ ଟାଇଟଲ ଗୀତକୁ ବି ବେଶ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ସେହିପରି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ପୁରା ଟିମ୍ ।
ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ପପୁ ପମପମ, ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ, ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ, ଭୂପିନ୍ଦର, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ,ଆନିଶା ଶର୍ମା ଓ ବବି ମିଶ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ସାଇ ଲୁମ୍ବିନୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସରେ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରା ପଟ୍ଟନାୟକ । କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ୍ୱୈପାୟନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆକ୍ସନ୍ ସହ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଅସ୍ମିତା, ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଡେଞ୍ଜର ଦେବଦାସ’ ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା ଜିଣିପାରିବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।