କେବିସି 18 ସେଟରେ ଖସିପଡିଲେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ; ଆଣ୍ଠୁରେ ଲାଗିଲା ଆଘାତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଦେଲେ ଅପଡେଟ୍
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବିସି 18 ସେଟରେ ଖସିଯିବା ପରେ ସେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଲାଗିଛି ଆଘାତ । ଚିନ୍ତାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 2:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'କୌନ୍ ବନେଗା କୋରଡ଼ପତି ୧୮' (KBC 18)ର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଖସିପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ କୁଇଜ୍ ଶୋ’ର ସଦ୍ୟତମ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଅଭିନେତା ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ନିକଟରେ 'ପ୍ରହାର: ଦି ଅନଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ରାଜକୁମାର ରାଓ, ୱାମିକା ଗବ୍ବି ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମ୍ ଏହି ଶୋ’ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ; ସେହି ସମୟରେ ନିକମ୍ ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଜମଲ କସାବଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏକ ସଦ୍ୟତମ ଏପିସୋଡରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଟିଂ ସମୟରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
କେବିସି ସେଟରେ ଆହତ
ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ଆଘାତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କହିଲେ, "ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ।" ଏହା ପରେ ସେ ଘଟଣାଟି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ, "ଗତକାଲି ସୁଟିଂ ସମୟରେ ମୁଁ ଖସି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ।" ଏହା ଶୁଣି ଦର୍ଶକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତଥାପି, ବିଗ୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରି କହିଲେ ଯେ ଆଘାତଟି ଗୁରୁତର ନୁହେଁ; ତେବେ ଛିଡ଼ା ହେବାରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ସେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେବେ ।
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ନିଜ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । 'ବଞ୍ଚିରହିବା' ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି—"ଆଉ... ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏସବୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି... ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଏବଂ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ବିଚାର କରେ ଯେ 'ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କ’ଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ'... ଏହା କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବା ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ନୁହେଁ... ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ବିଷୟ, ସେମାନେ ନିଜ ଚାରିପାଖର ଜୀବନକୁ କିପରି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା... ସେମାନେ କିପରି 'ବଞ୍ଚିରହିବେ', ସେ ବିଷୟରେ ।"
'ବିଗ୍ ବି'ଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୪ ମସିହାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଭେଟ୍ଟାଇୟାନ୍'ରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେ ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର '୧୨୦ ବାହାଦୁର' (120 Bahadur) ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାରେଟର୍ ବା ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ଭାବରେ ନିଜର କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ଏହି ଅଭିନେତା ନାଗା ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କଲ୍କି ୨୮୯୮ ଏଡି: ପାର୍ଟ ୨'ରେ 'ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା' ଭୂମିକାରେ ପୁନର୍ବାର ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଭାସ 'ଭୈରବ' ଏବଂ କମଲ ହାସନ 'ସୁପ୍ରିମ ୟାସ୍କିନ୍' ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବେ ।