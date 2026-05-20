ETV Bharat / entertainment

ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ! ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ୍ ଖବର କେତେ ସତ

ଖବର ଆସିଥିଲା ​​ଯେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା କେତେ ସତ ? ଜାଣନ୍ତୁ...

AMITABH BACHCHAN
AMITABH BACHCHAN (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 20, 2026 at 12:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଥିଲା । ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ କାମନା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଅନେକ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ ବି ଟ୍ୱିଟ୍ ଏବଂ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି । ସମସ୍ତ ଖବର ଗୁଜବ ଅଟେ । ଏଥିସହ ସେ ଗୁଜବକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ କେବଳ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ନାନାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ । ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ; ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ସେବେଠାରୁ ସେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଏକ୍ସରେ ଠିକ୍ 12:03 AM ରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଟ୍ୱିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କେବଳ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ: "ପିଲୋରି - ବରୁମ୍ବା !!!"

AMITABH BACHCHAN VLOG
AMITABH BACHCHAN VLOG (SOCIAL MEDIA)

ତଥାପି, ବୁଧବାର ଦିନ ୧୨.୧୯ ରେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ରେ ବିଗ୍ ବି ପ୍ରଥମେ ଡେଟଲାଇନ୍ ସହ ଲେଖିଥିଲେ: "ପିଲ୍ ପିଲୱାଡି, ମୁମ୍ବାଇ ।" ସେ ତା'ପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ: "ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହରି ।" ଏଥିସହ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପରେ ଏକ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ: "ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଚିଲ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ, ଶୁଆମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି - 'ଆସ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ।'ବାଜରା ରୋଟି ପନିପରିବା ଖାଇବା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ସେମାନେ କାଉ ପରି କାକବାଜି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଭାଇ 'ହିଲ୍'ଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଦର୍ପଣ ଭାବରେ କାମ କରେ; ଅନ୍ୟଟି, ୱେଲିଂଟନର ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ।" ସେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି: "ପ୍ରେମ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଅଧିକ ।"

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିଗ୍ ବିଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି 'କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡପତି ୧୭' ହୋଷ୍ଟ କରିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଶୋ' ସହ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନାଗ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'କଲ୍କି ୨୮୯୮AD' ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଭାସ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏବଂ କମଲ ହାସନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସିନେମାରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଭୂମିକାରେ ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ଅଭିନୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲା । ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 'ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପାର୍ଟ ୨' ଏବଂ 'କଲ୍କି ୨୮୯୮ AD ପାର୍ଟ ୨'ରେ ନଜର ଆସିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପ୍ରଶଂସାରେ ବିଗ ବି, କହିଲେ 'ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ...'

83ବୟସରେ ବି ଘରେ ବସିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତିନି ବିଗ ବି, କାହିଁକି ? କଲେ ଖୁଲାସା

କେବିସି ସେଟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ବିଗ ବି, 'ଶୋଲେ' ସ୍ମୃତି କଲେ ତାଜା

ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

AMITABH BACHCHAN POST
AMITABH BACHCHAN HOSPITALISATION
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
AMITABH BACHCHAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.