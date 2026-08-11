୮୩ବର୍ଷ ବୟସରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି ବିଗ ବି, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନେଇ କହିଲେ 'Commitments Are Commitments'
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯୋଗୁଁ ସେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ଶୋଇବା, ଖାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 10:39 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବୟସ ୮୩ ବର୍ଷ । ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର କାମ କରନ୍ତି । ଅମିତାଭ ତାଙ୍କର କାମପ୍ରେମୀ ସ୍ୱଭାବ ସହ ଯୁବ ପିଢ଼ିକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତି । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲଗାତାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଇବା, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ କେବଳ କମ୍ ସମୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଶିଳ୍ପରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ଅମିତାଭ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଡେଟ୍ କରି ନପାରିବାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କାମର ତୀବ୍ରତା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଛି । ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ କେତେକ ସମୟରେ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଅଭିନେତା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅଜବ ନମ୍ବରିଂ ଏବଂ ମିସ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । କାମ ସମୟ ଏବଂ କାମର ତୀବ୍ରତା ମୋତେ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେଇନଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ !!! କାମ ସମୟ ସକାଳ 7 ଟାରୁ ପରଦିନ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 7 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିତ ହେଉଥିଲା । 24 ଘଣ୍ଟା କାମର ଦିନ । ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ହେଉଛି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା (Commitments Are Commitments) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ପସନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମୟ ଶୋଇବା ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ।"
ଅମିତାଭ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି (KBC) ର 18 ତମ ସିଜନରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିରତି ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପୁନଃସଂଗଠିତ କରିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିୟମିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଫେରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, “କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ବିରତି କାରଣ ସୋନି ସହିତ KBC 18ତମ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଜଣେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ । ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ । ମୁଁ ପୂର୍ବ ପରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବି । କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଦିଅ, କିମ୍ବା ବରଂ ମୋତେ ମୋର ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁନଃସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଦିଅ, ଏବଂ ଆମେ ସଠିକ୍ ସଂଯୋଗରେ ରହିବୁ । ମୋର ପ୍ରେମ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଶଂସା ।”
ଅଭିନେତା ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଅମିତାଭ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ କାମ ବିନା ଏକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ । ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସରଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଲଟିଛି ।
ଏହି ସମୟରେ, ଅମିତାଭ KBC ର 18ତମ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ହୋଷ୍ଟ ଭାବରେ ଫେରିଛନ୍ତି । ନୂତନ ସିଜିନ୍ ପ୍ରିମିୟର ସୋମବାର, ଅଗଷ୍ଟ 10, ରାତି 9 ଟାରେ ସୋନି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ସୋନି LIV ରେ ହେବ । ଏହି ଶୋ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏବଂ 'ସୋଚନା ପଡେଗା' ଥିମ୍ ଅନୁସରଣ କରିବ ।
ଅମିତାଭଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନାଗ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ କଳକି 2898 AD ରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସାଇ-ଫାଇ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଭାସ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏବଂ କମଲ ହାସନ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଅମିତାଭଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ହୋଇଥିଲା ସର୍ଜରୀ, ଭାଇରାଲ ଆଇସିୟୁ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ସତ ?
'ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି ଲୋକ..!' କ୍ରିପ୍ଟିକ ପୋଷ୍ଟରେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ବିଗ ବି
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପ୍ରଶଂସାରେ ବିଗ ବି, କହିଲେ 'ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ...'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ