କେବିସି ସେଟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ବିଗ ବି, 'ଶୋଲେ' ସ୍ମୃତି କଲେ ତାଜା

'କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି' ସେଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଇକ୍କିସ ଟିମ୍ । ଏହି ସମୟରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ସହକଳାକାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Published : December 31, 2025 at 4:14 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି ସେଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 'ଇକ୍କିସ' ଟିମ୍ । ଯାହା ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ନାତି ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦଙ୍କ ଅଭିନୀତ । ଏଥିରେ ବଲିଉଡ 'ହି-ମ୍ୟାନ୍' ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ଅଟେ । ତେବେ କେବିସି ଏପିସୋଡ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ସହ 'ଶୋଲେ'ର ସ୍ମୃତି ତାଜା କରିଥିଲେ ।

ଆଇକନ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ସିନେମା 'ଇକ୍କିସ୍' ନେଇ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କହିଛନ୍ତି, "ଫିଲ୍ମ ଇକ୍କିସ୍ ଆମ ପାଇଁ ଶେଷ ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ମାରକୀ, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା । ଜଣେ କଳାକାର ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ମୋର ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦେଓଲ । ଧରମ ଜୀ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ଅନୁଭବି ବ୍ୟକ୍ତି । ଯିଏ କେବେ ଛାଡି ଯାଏ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ସ୍ମୃତି, ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ ।"

ମେଗାଷ୍ଟାର ତା'ପରେ ଶୋଲେର ଏକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଲେ, "ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ । ତାଙ୍କର ଏକ ଶାରୀରିକ ଗୁଣ ଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ କହୁଛି - ସେ ଜଣେ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା, ଜଣେ ନାୟକ । ମୃତ୍ୟୁ ସିନରେ, ଆପଣ ପରଦାରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ଥିଲା କାରଣ ସେ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ ଧରିଥିଲେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିନୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ।" ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ପରଦା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ଗଭୀର ସହଜାତ କଳାକାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ​​ଯିଏ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ସମୟରେ 'ଇକ୍କିସ' ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ଯେ ସେ ମୋର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ସେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ।" ସେହିପରି ଅଭିନେତା ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତ ବି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ଅଧିକାଂଶ ସିନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ । ସେଟରେ, କେବେ ଅନୁଭବ ହୋଇନଥିଲା ଯେ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆମ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି; ସେ ପରିବାର ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଇକ୍କିସ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ: ଅଗସ୍ତ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କଲେ ରେଖା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖି ଭାବୁକ ହେଲେ ସଲମାନ-ସନ୍ନି

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅମିତାଭଙ୍କ କଲ୍ଟ କ୍ଲାସିକ୍ 'ଶୋଲେ'ର ଜୟ ଏବଂ ବୀରୁ ଚରିତ୍ର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିର 50 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପରିଚିତ । ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା କେବଳ ପରଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥିଲା ବରଂ ଲେନ୍ସ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଅଫ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କରିଥିଲା । ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

