ETV Bharat / entertainment

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ; ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିଗ ବି, ରଜନୀକାନ୍ତ ଓ ଶାହାରୁଖ

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ମର୍ମାହତ । ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଜଣାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।

celebs on dharmendra demise
celebs on dharmendra demise (photo: ANI/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 25, 2025 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି । ଦୀର୍ଘଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ଅଭିନେତା ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ବଲିଉଡ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କଠାରୁ ଶାହାରୁଖ ଖାନ, ରଜନୀକାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ କଳାକାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛନ୍ତି । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପୱନ ହଂସ ଶ୍ମଶାନରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସମଗ୍ର ବଲିଉଡ୍ ଶିଳ୍ପ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ

ଶୋଲେ ଏବଂ ଚୁପକେ ଚୁପକେ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସହ-କଳାକାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବିଗ୍ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଉ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନେତା ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଛାଡିଗଲେ ଏବଂ ଏକ ଅସହ୍ୟ ନୀରବତା ଛାଡିଗଲେ, ଧରମ ଜୀ । ସେ ମହାନତାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସରଳତା ପାଇଁ ମନେ ରଖାଯାଉଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଜାବ ଗାଁର ମାଟିର ସୁଗନ୍ଧ ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ସତ୍ୟ ରହିଥିଲେ ।"

amitabh bachchan post
ଅମିତାଭ ବଚଚନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ (social media)

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ । ପ୍ରତି ଦଶନ୍ଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଥିବା ଏକ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱରେ, ସମଗ୍ର ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ହସ, ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ, ତାଙ୍କର ଉଷ୍ମତା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା । ବୃତ୍ତିରେ ଏକ ବିରଳତା, ଆମ ଚାରିପାଖର ଏବେ ଖାଲି ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ଯାହା ସର୍ବଦା ଖାଲି ରହିବ । ପ୍ରାର୍ଥନା ।" କହିରଖୁଛୁ କି, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଶୋଲେ, ଚୁପକେ ଚୁପକେ, ରାମ ବଳରାମ, ଏବଂ ଗୁଡି ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ ।

ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଶାହାରୁଖ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଜୀ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ପିତା ପରି ଥିଲେ । ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଭଲପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସିନେମା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି । ଆପଣ ଅମର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ​​ଆପଣଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚି ରହିବ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଭଲ ପାଇବି ।"

ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ

ସେହିପରି ସାଉଥ ଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ବିଦାୟ, ମୋର ବନ୍ଧୁ । ତୁମର ସୁନା ହୃଦୟ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସହଭାଗୀ କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବି । ଧର୍ମ ଜୀ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ । ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବଲିଉଡରେ ‘ହି ମ୍ୟାନ’ ଯୁଗର ଅବସାନ, ପରଲୋକରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଅଭିନୟ; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

ପରପାରିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର; ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ 'ଏହା ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି'

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DHARMENDRA DEMISE
AMITABH BACHCHAN SHAH RUKH KHAN
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗ
RAJINIKANTH ON DHARMENDRA DEMISE
DHARMENDRA NEWS UPDATE TODAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.