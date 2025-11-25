ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ; ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିଗ ବି, ରଜନୀକାନ୍ତ ଓ ଶାହାରୁଖ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ମର୍ମାହତ । ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଜଣାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2025 at 1:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି । ଦୀର୍ଘଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ଅଭିନେତା ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ବଲିଉଡ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କଠାରୁ ଶାହାରୁଖ ଖାନ, ରଜନୀକାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ କଳାକାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛନ୍ତି । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପୱନ ହଂସ ଶ୍ମଶାନରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସମଗ୍ର ବଲିଉଡ୍ ଶିଳ୍ପ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ଶୋଲେ ଏବଂ ଚୁପକେ ଚୁପକେ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସହ-କଳାକାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବିଗ୍ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଉ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନେତା ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଛାଡିଗଲେ ଏବଂ ଏକ ଅସହ୍ୟ ନୀରବତା ଛାଡିଗଲେ, ଧରମ ଜୀ । ସେ ମହାନତାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସରଳତା ପାଇଁ ମନେ ରଖାଯାଉଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଜାବ ଗାଁର ମାଟିର ସୁଗନ୍ଧ ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ସତ୍ୟ ରହିଥିଲେ ।"
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ । ପ୍ରତି ଦଶନ୍ଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଥିବା ଏକ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱରେ, ସମଗ୍ର ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ହସ, ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ, ତାଙ୍କର ଉଷ୍ମତା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା । ବୃତ୍ତିରେ ଏକ ବିରଳତା, ଆମ ଚାରିପାଖର ଏବେ ଖାଲି ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ଯାହା ସର୍ବଦା ଖାଲି ରହିବ । ପ୍ରାର୍ଥନା ।" କହିରଖୁଛୁ କି, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଶୋଲେ, ଚୁପକେ ଚୁପକେ, ରାମ ବଳରାମ, ଏବଂ ଗୁଡି ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ ।
Rest in Peace Dharam ji. You were nothing short of a father figure to me… thank u for showering me with blessings and love the way you did. An inconsolable and irreplaceable loss to not just his family, but to cinema and film lovers world over. You are immortal… and your soul… pic.twitter.com/Vsxe8C8qVZ— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 24, 2025
ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଶାହାରୁଖ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଜୀ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ପିତା ପରି ଥିଲେ । ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଭଲପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସିନେମା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି । ଆପଣ ଅମର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚି ରହିବ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଭଲ ପାଇବି ।"
Farewell, my friend. I will always remember your golden heart and the moments we shared. Rest in peace, Dharam ji. My deepest condolences to his family.— Rajinikanth (@rajinikanth) November 24, 2025
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ସେହିପରି ସାଉଥ ଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ବିଦାୟ, ମୋର ବନ୍ଧୁ । ତୁମର ସୁନା ହୃଦୟ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସହଭାଗୀ କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବି । ଧର୍ମ ଜୀ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ । ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ।''
