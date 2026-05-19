ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପ୍ରଶଂସାରେ ବିଗ ବି, କହିଲେ 'ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ...'
'ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶମ ଠୁ କଲ୍କି...' ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ସୁଟିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ବିଗ ବି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 19, 2026 at 9:33 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଭାବରେ ପରିଚିତ । ଯେଉଁଟି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଛାପ ରହିଛି । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଚମକଦାର ଆଲୋକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିନେମା ସେଟ୍ ସହ ସମାର୍ଥକ; ଲାଇଭ୍-ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀ କାହାଣୀ ଭଳି ପରେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଅଗଣିତ ସିନେମାର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସୃଜନଶୀଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ 6 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାରିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସିଟି ହଜାର ହଜାର ତାରକାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଛି । ଏପରି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲିଉଡ ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ସୁଟିଂ ସମୟର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
'ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି'
ସୋମବାର ରାତିରେ, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ମୁଁ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଟିଂର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଛି । ମୁଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମର ସହିତ ସୁଟିଂ କରିଛି। ଏହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସୁବିଧା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିବେଶ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିଥାଏ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଏହି ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ଏପରି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଥିବା ସମଗ୍ର ଟିମ୍ ପ୍ରତି ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।"
ସେହିପରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶଂସା ବାର୍ତ୍ତାରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି: "କାହାଣୀ, ସ୍କେଲ ଏବଂ ସିନେମା ଉତ୍କର୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଐତିହ୍ୟ । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ । ଯେଉଁଠାରେ ସୃଜନଶୀଳତା ବିଶ୍ୱର କାହାଣୀକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଭେଟିଥାଏ ।''
କହିରଖୁଛୁ କି, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶମ' (୧୯୯୯) ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସିନେମାଟି ମୋଗଲ ଶୈଳୀର ଉଦ୍ୟାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାସାଦ ସେଟରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା । "ପିପଲ କେ ପଟାୱା" ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓର ଏକ ଝଲକରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିସ୍ତାରରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନାଗା ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'କଲ୍କି ୨୮୯୮ ଏଡି' (୨୦୨୪) ମଧ୍ୟ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଭିତରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶାଳ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ