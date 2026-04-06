ETV Bharat / entertainment

83ବୟସରେ ବି ଘରେ ବସିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତିନି ବିଗ ବି, କାହିଁକି ? କଲେ ଖୁଲାସା

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗରେ 'ଚିନ୍ତାରେ ବଞ୍ଚିବା', 'ଶୂନ୍ୟତା' ଏବଂ 'ଅସ୍ଥିରତା' ବିଷୟରେ କିଛି ଏପରି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ।

AMITABH BACHCHAN
AMITABH BACHCHAN (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 6, 2026 at 1:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ମେଗାଷ୍ଟାର୍ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ 83 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲିଉଡରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ସେ କେବେ ବି ଥକ୍କାପଣ ଦେଖାନଯାଇ ସେଟରେ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦିୱାନା କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ସିନେମା ଜଗତରେ ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ପୂରଣ କରିବେ । ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ମଧ୍ୟରେ, ବିଗ୍ ବି 200 ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଶୋ 'କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି' ର 16 ସିଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ରବିବାର ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା 'ଜଲସା' ବାହାରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ସହ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି । ବିଗ୍ ବି ତାଙ୍କ ଲେଖା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଶିରୋନାମା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନୀର ରାଜ୍ ଖୋଲନ୍ତି । ଏବେ, ତାଙ୍କର ନୂତନ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ 'ଚିନ୍ତାରେ ବଞ୍ଚିବା', 'ଶୂନ୍ୟତା' ଏବଂ 'ଅସ୍ଥିରତା' ବିଷୟରେ କିଛି ଏପରି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ।

Amitabh Bachchan Post
Amitabh Bachchan Post (Photo: Blog Post)

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ନିଜ ବ୍ଲଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ଦିନଟି ଆଳସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନଥିଲା । କେବଳ ଏହା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାମ ନ କରିବା ମୋତେ ଅସ୍ଥିର ଲାଗେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କାମ କରନ୍ତି, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ, ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସମଗ୍ର ଦିନଟି ଅଜବ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ସବୁକିଛି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମନେହୁଏ ।''

'ଚିନ୍ତା ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ'

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ । ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିବେ - କାହିଁକି ଦିନଟି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ? କାହିଁକି କିଛି ସାଧାରଣ ଲାଗୁନାହିଁ ? ଯଦି ଆମେ ଏହି ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରୁ, ତେବେ ହୁଏତ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଶାନ୍ତିର ଭାବନା ବ୍ୟାପିପାରିବ । ତଥାପି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା କେବେ ଘଟେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଚିନ୍ତାର ଆଉ ଏକ ଉତ୍ସ ହୋଇଯାଏ ।" କୁହାଯାଏ ଯେ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ; ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ ବିତାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ବିଗ୍ ବି ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗରେ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ, ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଉଜର ପିନ୍ଧିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ସେ KBC 17 ର ସେଟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେହି ଅବସରରେ, ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "କେତେବେଳେ, ଆମେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ - ଏଥିରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେଉଛି । ସବୁକିଛି ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି ଏହା ଗତକାଲି ଘଟିଥିଲା । ମୁଁ ଏହି ଖେଳର ଶେଷ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ କିମ୍ବା ଏକ ତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଭାଗୀତାରେ ବିତାଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ବିଶାଳ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ ।"

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିଗ୍ ବିଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି 'କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡପତି ୧୭' ହୋଷ୍ଟ କରିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଶୋ' ସହ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନାଗ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'କଲ୍କି ୨୮୯୮AD' ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଭାସ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏବଂ କମଲ ହାସନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସିନେମାରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଭୂମିକାରେ ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ଅଭିନୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲା । ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 'ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପାର୍ଟ ୨' ଏବଂ 'କଲ୍କି ୨୮୯୮ AD ପାର୍ଟ ୨'ରେ ନଜର ଆସିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କେବିସି ସେଟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ବିଗ ବି, 'ଶୋଲେ' ସ୍ମୃତି କଲେ ତାଜା

ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

AMITABH BACHCHAN AGE
AMITABH BACHCHAN SUNDAY FAN MEET
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବୟସ
AMITABH BACHCHAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.