ETV Bharat / entertainment

ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଅବସର ନେବେ କି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ? ବ୍ଲଗରେ କଲେ ଖୁଲାସା

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ଅବସର ଗୁଜବ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲଗରେ ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

AMITABH ON RETIREMENT RUMOUR
AMITABH ON RETIREMENT RUMOUR (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ଅବସର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁଜବ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି । ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟର ଏକ ଧାଡ଼ିକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଅଭିନୟ କିମ୍ବା ଟେଲିଭିଜନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ।

ବଚ୍ଚନ ନିଜର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଅବସର ନେବାର ସମୟ ବୋଲି ଲେଖିବା ପରେ ଏହି ଅନୁମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଧାଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଅଭିନେତା ହୁଏତ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରୁ ଓହରିଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ, ବଚ୍ଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ । ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ "retire" (ଅବସର) ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଶୋଇବାକୁ ଯିବାର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ।

ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବ୍ଲଗରେ ଲେଖିଥିଲି... ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି, ଶୋଇବାକୁ ଯିବାର ସମୟ.. ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା... ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ - ଦେଶର ବିବେକ - ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୂଚନାଦାତା !!" ଅଭିନେତା ଜଣକ ଏକ ଖବରକାଗଜର କଟିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର କଥିତ ଅବସର ବିଷୟରେ ଖବର ଥିଲା ।

ଏହା ପରେ ବଚ୍ଚନ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ । ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, "ନା ମହାଶୟ, ମୁଁ କାମରୁ ଅବସର ନେଉନାହିଁ; ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମାନ୍ୟବର, ସେଠାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନାହିଁ ।'' ଇଂରାଜୀରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କାମରୁ ଅବସର ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯେ ସେ କେବଳ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଏହା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନିଜ ସହିତ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନାହିଁ ।

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକପ୍ରିୟ କୁଇଜ୍ ଶୋ’ 'କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି'ର ୧୮ତମ ସିଜିନ୍‌ କରୁଛନ୍ତି । ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଏହି ଶୋ’ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ସେ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍‌କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ । ୨୦୦୭ ମସିହାରେ, ବଚ୍ଚନ ପୁନର୍ବାର ଶୋ’କୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାର ସଞ୍ଚାଳକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

'ବିଗ୍ ବି'ଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୪ ମସିହାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଭେଟ୍ଟାଇୟାନ୍'ରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେ ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର '୧୨୦ ବାହାଦୁର' (120 Bahadur) ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାରେଟର୍ ବା ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ଭାବରେ ନିଜର କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ଏହି ଅଭିନେତା ନାଗା ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କଲ୍କି ୨୮୯୮ ଏଡି: ପାର୍ଟ ୨'ରେ 'ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା' ଭୂମିକାରେ ପୁନର୍ବାର ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଭାସ 'ଭୈରବ' ଏବଂ କମଲ ହାସନ 'ସୁପ୍ରିମ ୟାସ୍କିନ୍' ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

୮୩ବର୍ଷ ବୟସରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି ବିଗ ବି, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନେଇ କହିଲେ 'Commitments Are Commitments'

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ହୋଇଥିଲା ସର୍ଜରୀ, ଭାଇରାଲ ଆଇସିୟୁ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ସତ ?

'ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି ଲୋକ..!' କ୍ରିପ୍ଟିକ ପୋଷ୍ଟରେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ବିଗ ବି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

AMITABH BACHCHAN
AMITABH BACHCHAN LATEST BLOG
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଅବସର ଚର୍ଚ୍ଚା
AMITABH ON RETIREMENT RUMOUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.