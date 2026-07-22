ETV Bharat / entertainment

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ହୋଇଥିଲା ସର୍ଜରୀ, ଭାଇରାଲ ଆଇସିୟୁ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ସତ ?

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଆଇସିୟୁରେ ରହିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଲମ୍ବା ନୋଟ୍ ସେୟାର କରି ସତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

AMITABH BACHCHAN
AMITABH BACHCHAN (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 1:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡର ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ଲେଖନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏପରି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ବିଗ୍ ବି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏବଂ ଆଇସିୟୁ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ସତ ବିଗ ବି ନିଜେ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପରେ ଉଠିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁଜବକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇନାହିଁ ।

AMITABH BACHCHAN POST
AMITABH BACHCHAN POST (SOCIAL MEDIA)

ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ପେନ୍ ଠାରୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପରାଜୟ ଏବଂ ସେହି ପରାଜୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲରେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଯେ ପୋଷ୍ଟଟି ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ । ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭଲ ଅଛି । ମୋର କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା । ମୁଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଥିଲି ଯେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ କିମ୍ବା ଆଇସିୟୁରେ ରହିବା କିପରି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ସେହିପରି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହାରିଯାଏ, ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଅଂଶ ହେଉଛି ପରେ ନିଜକୁ ଏକାଠି କରିବା ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପରାଜୟ (ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍ପେନ ବିପକ୍ଷରେ) ଏବଂ ମେସିଙ୍କୁ ଜଣେ ହାରିଯାଇଥିବା ଚାମ୍ପିଅନ ଭାବରେ କହୁଥିଲି । ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛି ।" ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ।"

AMITABH BACHCHAN POST
AMITABH BACHCHAN POST (SOCIAL MEDIA)

ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯାହା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ - ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପେନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଟାଇଟଲ ଦାବି କରିଥିଲା ​​- ବଚ୍ଚନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଟମ୍ବଲର ବ୍ଲଗରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନକରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ICUରେ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏକ ଲମ୍ବା ନୋଟ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ ।

ସେ ଲେଖିଥିଲେ, "ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ICUରେ ସମୟ, ତା'ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବା । ଘରକୁ ଫେରିବାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର - ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ । ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାମ୍ପିଅନ, ଏବଂ ତା'ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ପରାଜୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ।" ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କିଛି ସାହସ ଦେଖାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ହାର ମାନିଯାଆନ୍ତି; ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାହସୀ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇ ରହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅତୀତର ଗୌରବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି; ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ।"

ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ

ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 'କଳକି 2898 AD'ର ସିକ୍ୱେଲରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ । ନାଗା ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଭାସ ଏବଂ କମଲ ହାସନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ 'କୌନ ବନେଗା କରୋଡପତି'ର ହୋଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଫେରିବେ, ନୂତନ ସିଜିନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 10 ରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି ଲୋକ..!' କ୍ରିପ୍ଟିକ ପୋଷ୍ଟରେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ବିଗ ବି

ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ! ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ୍ ଖବର କେତେ ସତ

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପ୍ରଶଂସାରେ ବିଗ ବି, କହିଲେ 'ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ...'

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

AMITABH BACHCHAN HEALTH
AMITABH BACHCHAN ICU POST
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା
AMITABH BACHCHAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.