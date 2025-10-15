ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?
ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଜଣାଇବା ନେଇ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ । ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦେଲେ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
October 15, 2025
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରୋଇ-ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ଫ୍ୟାନ ଫୋଲର୍ସ ରହିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ପ୍ରତି ରବିବାର ତାଙ୍କ ଜଲସା ବଙ୍ଗଳା ବାହାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଲପାଇବା ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ୮୩ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇନଥିଲେ । ୟାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ ବି ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
T 5532 - My apologies first to all that have wished me for the 11th of October, my birthday, and not received a response from me .. my Mobile is suddenly misbehaving and I have not been able to respond ..— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 14, 2025
My gracious gratitude and affection ❤️🙏 to all pic.twitter.com/2H5zZbVozv
ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବିଗ ବି
ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ-ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିଜର ଦୁଇଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କୁଲିର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟସ ୮୩ ବର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ, ଅମିତାଭ ଏକ ଚିତ୍ରକଳା ଉପରେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ବିଗ୍ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଥମେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କାରଣ ମୋ ଫୋନ୍ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ । ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରେମ ।'
Hope you had an amazing Birthday sir..Wish you a belated Happy Birthday 😊😊 pic.twitter.com/WdHj21blIU— Dipa Mukherjee (@DipuSpeaks01) October 14, 2025
The audacity of a mobile to misbehave on the birthday of a legend. Perhaps it simply couldn't process the sheer volume of affection. A true digital martyr for your gracious gratitude, sir.— Jason Frakk (@FrakkJason47117) October 14, 2025
ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ କ’ଣ କହିଲେ ?
ଏବେ, ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ, ଏହା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ । ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋବାଇଲର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ହୁଏତ ସେ ଏତେ ସ୍ନେହକୁ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଡିଜିଟାଲ୍ ସହିଦ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଠାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ 'ଲାଇକ୍' ପାଇବି, ତୁମେ ଜଣେ ରାଜା, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି, କାରଣ ତୁମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ପରି ଲୋକ କୋଟି କୋଟିରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ମନେ ରଖିବ ।
कोई बात नहीं सिर 🙏 What great birthday gifts you received ☺️🙏 Many happy returns!— Isabell (@isabellchen) October 14, 2025
No worries at all, tech glitches happen to the best of us! Wishing you a belated happy birthday and hoping your mobile gets back on track soon— MrSV (@AaVa161) October 14, 2025
ବିଗ ବି ଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୮୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଗ୍ ବି ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇପଲାଇନରେ ଅଛି । ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ୨ ଏବଂ କଲ୍କି ୨ ଭଳି ସିକ୍ୱେଲରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କକଟେଲ ୨ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
