ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ; ଏହି ଦିନ ପଡିବ ହାତଗଣ୍ଠି
ତୃତୀୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଆମିର୍ ଖାନ୍, ଏହି ଦିନ ସେ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଖବରରେ ପଢନ୍ତୁ...
Published : June 4, 2026 at 3:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ଥରେ ବର ବେଶରେ ସଜେଇ ହେବେ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ । ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବ ଉପରେ ବିରାମ ଲଗାଇ ଆମିର୍ ଖାନ୍ ନିଜର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମିର୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିବାହ ଖବରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ।
ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଏକ କଥୋପକଥନ ସମୟରେ ଆମିର୍ ଖାନ୍ ନିଜର ବିବାହ ଖବରକୁ ନେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ ଦେଇଥିଲେ । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ଆମିର୍ ଖାନ୍ ନିଜ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରେଟ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ଇଂରାଜୀ ଖବର ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏବେ ୟୁଏସରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି । ବିବାହ ଖବର ସତ୍ୟ ଅଟେ । ଜୁଲାଇ 5ରେ ଆମେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।"
Mumbai, Maharashtra: Actor Aamir Khan says, " i was born 60 years ago on the day of holi..." https://t.co/cvypnmbEzM pic.twitter.com/RubTjpLyDv— IANS (@ians_india) March 13, 2025
ଆମିର୍ ଖାନ୍ କହିଥିଲେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାହ ଏକ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ଆଗାମୀ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପରିଚୟ ଆମିର୍ ଏକ ଖାସ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ । ହେଲେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭାବନା ନିକଟରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ମସିହାରେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗୌରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ନୁଜହତ ଖାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପୁଣି ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମିର୍ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ! ଏଭଳି ଏକ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବାରୁ । ରୀନା ଓ ମୁଁ 16 ବର୍ଷ ଏକତ୍ର ଥିଲୁ । ଏହା ପରେ କିରଣ ଓ ମୁଁ ଏକତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବିତାଇଲୁ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ । ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଗୌରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛି । ଗୌରୀଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଏକ ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ ହୁଏ ।"
#AamirKhan to marry his girlfriend #GauriSpratt on July 5 - Zoom pic.twitter.com/S3dLHVdlxY— $@M (@SAMTHEBESTEST_) June 3, 2026
ଆମିର୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ରିନା ଦତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର 2 ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି ପୁଅ ଜୁନୈଦ ଓ ଝିଅ ଇରା ଖାନ୍ । 2002 ମସିହାରେ ରୀନାଙ୍କ ସହିତ ଆମିର୍ଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ 2005 ମସିହାରେ ଆମିର୍ କିରଣ ରାଓଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଆଜାଦ ରାଓ ଖାନ୍ । ଆମିର୍ ଓ କିରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତ 2021 ମସିହାରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା ।