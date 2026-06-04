ETV Bharat / entertainment

ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ; ଏହି ଦିନ ପଡିବ ହାତଗଣ୍ଠି

ତୃତୀୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଆମିର୍ ଖାନ୍, ଏହି ଦିନ ସେ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଖବରରେ ପଢନ୍ତୁ...

Amir Khan is All set to marry long time girl friend gauri Spratt
ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ, କେବେ ପଡିବ ହାତଗଣ୍ଠି ଜାଣନ୍ତୁ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 4, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ଥରେ ବର ବେଶରେ ସଜେଇ ହେବେ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ । ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବ ଉପରେ ବିରାମ ଲଗାଇ ଆମିର୍ ଖାନ୍‌ ନିଜର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମିର୍ ଖାନ୍‌ଙ୍କ ବିବାହ ଖବରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ।

ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଏକ କଥୋପକଥନ ସମୟରେ ଆମିର୍ ଖାନ୍‌ ନିଜର ବିବାହ ଖବରକୁ ନେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ ଦେଇଥିଲେ । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ଆମିର୍ ଖାନ୍‌ ନିଜ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରେଟ୍‌ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ଇଂରାଜୀ ଖବର ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏବେ ୟୁଏସରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି । ବିବାହ ଖବର ସତ୍ୟ ଅଟେ । ଜୁଲାଇ 5ରେ ଆମେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।"

ଆମିର୍ ଖାନ୍‌ କହିଥିଲେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାହ ଏକ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ଆଗାମୀ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପରିଚୟ ଆମିର୍ ଏକ ଖାସ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ । ହେଲେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭାବନା ନିକଟରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ମସିହାରେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗୌରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ନୁଜହତ ଖାନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପୁଣି ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମିର୍ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ! ଏଭଳି ଏକ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବାରୁ । ରୀନା ଓ ମୁଁ 16 ବର୍ଷ ଏକତ୍ର ଥିଲୁ । ଏହା ପରେ କିରଣ ଓ ମୁଁ ଏକତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବିତାଇଲୁ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ । ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଗୌରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛି । ଗୌରୀଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଏକ ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ ହୁଏ ।"

ଆମିର୍ ଖାନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ରିନା ଦତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର 2 ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି ପୁଅ ଜୁନୈଦ ଓ ଝିଅ ଇରା ଖାନ୍ । 2002 ମସିହାରେ ରୀନାଙ୍କ ସହିତ ଆମିର୍‌ଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ 2005 ମସିହାରେ ଆମିର୍ କିରଣ ରାଓଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଆଜାଦ ରାଓ ଖାନ୍ । ଆମିର୍ ଓ କିରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତ 2021 ମସିହାରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରଜରେ ହେବ ଧମାକା; ''ଛକି ଶୂନ ରୁ ଡାଏରୀ..'' ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଅନୁଭବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, କିଏ ମାରିବ ବାଜି ?

ବଲିଉଡ ବକ୍ସ ଅଫିସ 2026: ଶାହାରୁଖ ନା ରଣବୀର କପୁର, କିଏ ଭାଙ୍ଗିବ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର' ରେକର୍ଡ ?

'ଡନ୍ ୩' ବିବାଦ: ଫରହାନ୍ ଅଖତରଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବେ ? ଶାହାରୁଖ ଖାନ ନା ଅନ୍ୟ କେହି...

TAGGED:

AAMIR KHAN
GAURI SPRATT
AAMIR KHAN 3RD WIFE
AAMIR KHAN 3RD WEDDING DATE
AAMIR KHAN 3RD WEDDING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.