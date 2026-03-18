LPG ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ; ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଟ୍ୱିଙ୍କଲଙ୍କ ଯୁଗାଡ, ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରେ ଏପରି ଜଳୁଛି ଚୁଲା
ଏଲପିଜି ଅଭାବର ପ୍ରଭାବ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 'ଖିଲାଡି କୁମାର'ଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି କିପରି ଜଳୁଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 18, 2026 at 10:04 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି, ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ସଙ୍କଟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ, ସିଲିଣ୍ଡରର କଳାବଜାରୀ ଯୋଗୁଁ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି । ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଗଚ୍ଛିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତାଙ୍କ ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଚାଲିଥିବା ଅଭାବ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ 'ସେ କହିଥିଲେ, "ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋ ଘରେ ଗ୍ୟାସର କୌଣସି ଅଭାବ ହୋଇନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଦୁଇଟି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ।" ଏହି ସମୟରେ, କେହି ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ କିଣିପାରିଛନ୍ତି କି, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଉପକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ଅଭିନେତା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ।"
ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୁମ୍ବାଇରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ଲୋକମାନେ ନୂତନ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯୋଗାଣ ମାର୍ଗରେ ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ଏହି ସଙ୍କଟର ସମୟରେ, ଅନେକ ପରିବାର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଓଭନ୍ ଏବଂ ଏୟାର ଫ୍ରାୟର ଭଳି ବିକଳ୍ପ ରୋଷେଇ ବିକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୧ ରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଆରବ ଏବଂ ଝିଅ ନିତାରା । ପୂର୍ବରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିବା ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଲେଖିକା ମଧ୍ୟ । ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମିସେସ୍ ଫନିବୋନ୍ସ, ଦି ଲିଜେଣ୍ଡ୍ ଅଫ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ, ପାଇଜାମାସ୍ ଆରେ ଫରଗିଭିଂ ଏବଂ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପାରାଡାଇଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା'ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତବୁ ଏବଂ ପରେଶ ରାୱଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ୨ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ସେ 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ', 'ହେରା ଫେରି ୩' ଏବଂ 'ହେୱାନ୍' ରେ ନଜର ଆସିବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ