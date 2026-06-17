'ଆଲଫା' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍: ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏକାଠି ଆଲିଆ-ଶରଭରୀ, ହ୍ରିତିକଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଚାଇଲା ଧମାଲ୍
ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଆଲଫା' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆଲିଆ 'ସୀତା' ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 3:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଆଲଫା' ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଟ୍ରେଲରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଆଜି, ଜୁନ୍ ୧୭, ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରି ସେହି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରଟି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଟ୍ରେଲରରେ ଶରଭରୀଙ୍କ ଲୁକ୍ ସହ ଭୂମିକାର ପରିଚୟ ଦିଏ ଦେଇଛି ଏବଂ ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ଚରିତ୍ର ଫତେହ ବିଷୟରେ ପ୍ରମୁଖ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏଥିସହ ଅଭିନେତା ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିଛି ।
'ଆଲଫା' ଟ୍ରେଲର
ବୁଧବାର ଦିନ, YRF 'ଆଲଫା' ଟ୍ରେଲରକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ୟାପସନ ସହିତ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି: "ଝିଅମାନେ କେବଳ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ମଜା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି... ଆଲଫା—ଜୁଲାଇ ୩ରୁ ସିନେମା ଘରେ ।"ଟ୍ରେଲରଟି ଏକ କାଚ ବାକ୍ସ ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଏକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଫତେହ (ବବି ଦେଓଲ) ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, "ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜାନକୀ ଥିଲା; ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୀତା ଡାକିବୁ ।" ଏହା ପରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଏକ ଭଏସ୍ଓଭର ଆସିଛି, ଯିଏ ଏକ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି - ଫତେହଙ୍କ କାହାଣୀ ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଝିଅଟିକୁ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ହତ୍ୟାକାରୀ ହେବାକୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି - ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ଟାର୍ଗେଟଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି । ଭଏସ୍ଓଭର ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଲିଆ ଫତେହକୁ ଜଣେ 'ରାକ୍ଷସ' ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲା । ତଥାପି, ରାମାୟଣର ସୀତା ପରି - ଯିଏ ରାମଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ - ଏହି ସୀତା ଫତେହଙ୍କ 'ଲଙ୍କା'କୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।
ଟ୍ରେଲରରେ ଆଲିଆଙ୍କ ସଂଳାପ - "ସୀତା ନିଜେ ଲଙ୍କା ଜାଳିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି" - ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ । ଏହା ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ; ଆଲିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଅନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ ରେ ଦେଖାଯାଏ । ଶରଭରୀ ମଧ୍ୟ ମିଶନରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ; ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ଏବଂ ଆଲିଆ ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ, ଅନୀଲ କପୁର ଦୁଇ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ ।
ଫତେହ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜଣେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପୂର୍ବତନ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ, ଘୋଷଣା କରେ, "ମୁଁ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାହା ଇତିହାସ ।" ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଟ୍ରେଲରରେ ଶରଭରୀ ଏବଂ ଆଲିଆ ଏକାଠି ହୋଇ ଫତେହଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ, ଫତେହ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, "ଭାରତ ଆଲଫାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନଥିଲା; ଏବେ, ଭାରତ ଆଲଫାକୁ ଭୟ କରିବ ।" ଏହି ସମୟରେ, ସୀତାଙ୍କୁ ଫତେହଙ୍କ ଗଳା ଧରିଥିବା ଦେଖାଯାଏ ।
ହ୍ରିତିକଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ଟ୍ରେଲରରେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ 'ୱାର' ଏବଂ 'ୱାର 2'ର ମେଜର କବୀର ଢାଲିୱାଲ ଭୂମିକାରେ ପୁନର୍ବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଏକ ବିଶେଷ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ଆଲିଆ ଏବଂ ଶରଭରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମିଶନରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଟ୍ରେଲରରେ କେବଳ ହ୍ରିତିକଙ୍କ ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ 'ଆଲଫା'
'ଆଲଫା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶିବ ରାୱେଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ 'ଆଲଫା' ରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ଶରଭରୀ, ଅନିଲ କପୁର ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସୌମିଲ ଶୁକ୍ଳା ଏବଂ ଶ୍ରୀଧର ରାଘବନଙ୍କ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାର କାହାଣୀ ଉଦୟ ଚୋପ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି । 'ଆଲଫା' ହେଉଛି ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ୍ ସ୍ପାଏ ୟୁନିଭର୍ସର ସଦ୍ୟତମ ଯୋଡି । ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ 'ଏକ ଥା ଟାଇଗର' (2012), 'ଟାଇଗର ଜିନ୍ଦା ହୈ' (2017), 'ୱାର' (2019), 'ପଠାନ' (2023), 'ଟାଇଗର 3' (2023), ଏବଂ 'ୱାର 2' (2025) ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । 'ଆଲଫା' ଜୁଲାଇ 3 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ