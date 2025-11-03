'ଇକ୍କିସ'-କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମକୁ ଡରିଲା କି 'ଆଲଫା', ଘୁଞ୍ଚିଲା ଆଲିଆଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଡେଟ୍
ଘୁଞ୍ଚିଲା ଆଲିଆଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଆଲଫା' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଫିଲ୍ମ । ହେଲେ ଏହି କାରଣରୁ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରିଲିଜ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2025 at 7:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ଶରଭରୀ ୱାଘ, ଅନୀଲ କପୁର ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ ଅଭିନୀତ ସ୍ପାଏ ଆକ୍ସନ ଥ୍ରୀଲର "ଆଲଫା" ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ନାହିଁ । ଶିବ ରାୱେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ମୂଳତଃ ଡିସେମ୍ବର 25, 2025 ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା । ସେପଟେ ୨୫ ଡିସେମ୍ବରରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦାଙ୍କ 'ଇକ୍କିସ' ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ଏନେଇ "ଆଲଫା" ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇନି ତ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶ ଆଜି ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ "ଆଲଫା" ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । କାହିଁକି ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ 'ଆଲଫା'
ତରଣ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ଶରଭରୀ ୱାଘ ଏବଂ ୟଶ ରାଜଙ୍କ ସ୍ପାଏ ୟୁନିଭର୍ସ ଫିଲ୍ମ 'ଆଲଫା' ଏବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହେବ । ୟଶ ରାଜ ୟୁନିଭର୍ସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସ୍ପାଏ ଫିଲ୍ମ 'ଆଲଫା' ଏବେ ୧୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ । ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଫିଲ୍ମର ଭିଏଫଏକ୍ସ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ । ଏଣୁ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜର ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ 'ଆଲଫା' 'ଟାଇଗର' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏବଂ 'ପଠାନ' ପରି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ ।'' ନିର୍ମାତାମାନେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଲଫା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଆମେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିନେମାଟିକ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଆମେ ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲ କରିବାରେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ।"
On 25th December, bravery marches into cinemas.— Maddockfilms (@MaddockFilms) November 3, 2025
Witness the untold true story of Second Lieutenant Arun Khetarpal,
India’s youngest Param Vir Chakra hero.#IkkisTrailerOutNow
🔗 - https://t.co/Gkmlb2kBRK#Ikkis in cinemas worldwide this Christmas. pic.twitter.com/JaoDx862Vb
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସଲମାନ-ଶାହାରୁଖଙ୍କ ପରେ ସ୍ପାଏ ୟୁନିଭର୍ସରେ ଆଲିଆଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଫିଲ୍ମ ଟାଇଟଲ ହେଲା ଘୋଷଣା
ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର
କହିରଖୁଛୁ କି, ସ୍ତ୍ରୀ 2ର ନିର୍ମାତା, ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍, ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧ-ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ "ଇକ୍କିସ୍"ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଇକ୍କିସ୍ ଡିସେମ୍ବର 25, 2025ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆଲଫା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଲଫାର ନିର୍ମାତାମାନେ କୌଣସି ବକ୍ସ ଅଫିସ ସଂଘର୍ଷକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏକକ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ।
Love couldn't wait till the new year, so it's dropping a little early!❤️— Dharma Productions (@DharmaMovies) November 3, 2025
Come celebrate Christmas with us on the big screen 🫰🏻#TuMeriMainTeraMainTeraTuMeri - 25TH DECEMBER, 2025 -
see you in cinemas. ✈️ 💓 pic.twitter.com/rM9Nsycxun
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ନାଗଜିଲା': 'ରୁହ ବାବା' ପରେ ଏବେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗ ବନିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ, ଆସିଲା ରିଲିଜ ଡେଟ୍
ସେପଟେ କରଣ ଜୋହର, ଆଦର ପୁନାୱାଲା, ଅପୂର୍ବ ମେହତା, ଭୂମିକା ତିୱାରୀ, ଶରୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଡିଆ ଏବଂ କିଶୋର ଆରୋରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି 'ତୁ ମେରି ମୈଁ ତେରା ମୈଁ ତେରା ତୁ ମେରି'ର ରିଲିଜ ଡେଟ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 25, 2025ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ତେବେ ଅଗସ୍ତ୍ୟାଙ୍କ 'ଇକ୍କିସ' ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ