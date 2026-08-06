'ଆଲିଆନ୍ସ' ବିଜେତା ସାଜିଲେ 'ଚନ୍ଦୁ ଚାମ୍ପିଅନ' ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିନି ମାଥୁର
'ଆଲିଆନ୍ସ' ରିଆଲିଟି ଶୋ' ତାର ବିଜେତା ପାଇଛି । ମିନି ମାଥୁର ସିଜନ 1 ର ବିଜେତା ସାଜି ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 6, 2026 at 3:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶେଷ ହେଲା ରିଆଲିଟି ଶୋ' 'ଆଲିଆନ୍ସ' । ଶୋ' କୁ ମିଳିଛି ତାର ପ୍ରଥମ ବିଜେତା । 'ଚନ୍ଦୁ ଚାମ୍ପିଅନ' ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିନି ମାଥୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅଲି ଗୋନି ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଏବଂ ରୁହି ଦୋସାନି ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଶୋ’ରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଫର୍ମାଟ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ 16 ଜଣ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ସିଜନ୍ ସମୟରେ, ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମେଣ୍ଟ, ସାପ୍ତାହିକ ଭୋଟିଂ ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୋଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପିସୋଡ୍କୁ ଅନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା । ମିନି ମାଥୁର ତାଙ୍କର ରଣନୈତିକ ବୁଦ୍ଧି, ଦୃଢ଼ ବିଚାର, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଦୃଢ଼ ଖେଳ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ।
ଚାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ । ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ମିନିଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଆଉଟ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ କୁଶଲ ଟଣ୍ଡନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ରୁହି ଦୋସାନି ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେମି-ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ, ଏବଂ ଅଲି ଗୋନି ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଥିଲେ ।
ଅଲି ଗୋନିଙ୍କୁ 'ଏସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱିକ୍' ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା । ବାକି ପ୍ରତିଯୋଗୀ - ମିନି ମାଥୁର, ରୁହି ଦୋସାନି, ନୀତି ଟେଲର ଏବଂ କୁଶଲ ଟଣ୍ଡନ - ଶେଷ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ସେମି-ଫାଇନାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ । ମିନି କୁଶାଲଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରୁହି ନୀତି ଟେଲରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମିନି, ରୁହି ଏବଂ ଅଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।
ମିନି ମାଥୁର କିଏ ?
ମିନି ମାଥୁର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଭାରତୀୟ ଟେଲିଭିଜନ ହୋଷ୍ଟ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲ, ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କବୀର ଖାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ । ସେ ରିଆଲିଟି ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ଶୋ 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍'ର ଅନେକ ସିଜିନ୍ ହୋଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ MTV ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭିଜେ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅତୀତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଚିତ । ମିନି MTV ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭିଜେ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ହିଟ୍ ଗାୟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍'ର ଅନେକ ସିଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ସେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ 'ମାଇଣ୍ଡ୍ ଦ ମାଲହୋତ୍ରାସ୍'ରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଲକ୍ ଅପ୍ 2' ଟ୍ରଫି ହାତେଇଲେ ଶ୍ରେୟା କାଲରା, ଜିତିଲେ 1 କୋଟି ପୁରସ୍କାର ରାଶି
'ଆୱାରାପନ ୨' ଟ୍ରେଲର: ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମରିବା-ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ