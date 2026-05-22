ଆଲିଶା ଚିନାଇଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଏହି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଚିଠିରେ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା
ଆଲିଶା ଚିନାଇ ଗୀତ 'Made in India' ଆଜି ବି ଲୋକେ ଦିୱାନା । ତାଙ୍କ ଗୀତ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଥିଲା । ସେ ଚିଠି ଲେଖି କରିଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 22, 2026 at 2:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଭାରତୀୟ ପପ୍ କୁଇନ୍' ଆଲିଶା ଚିନାଇ । ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆଲବମ୍ ମଧ୍ୟରେ 'HVM Jadoo', 'Baby Doll', 'Ah... Alisha!' ଏବଂ'Made in India' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଜଣେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଭାବରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ବାପ୍ପି ଲାହିରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସଂଗୀତରେ 'ତାର୍ଜନ୍', 'ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ', 'କମାଣ୍ଡୋ', 'ଗୁରୁ', ଏବଂ 'ଲଭ୍ ଲଭ୍ ଲଭ୍' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ହିଟ୍ ଗୀତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତାଙ୍କ ଗୀତ ଯେ କେବଳ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନ ଜିତିନଥିଲା ବରଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା । ଫଳରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କରିଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାୟିକା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସ୍ମୃତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ 36 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ଆଲିଶା ରାଜୀବ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠି ସେୟାର କରି ସ୍ମୃତି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ।
ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆଲିଶା
ସେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଚିଠିର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ 1989 ମସିହାରେ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ଆଲିଶା ଏହାକୁ ଏକ "ଅସାଧାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ" ଏବଂ "ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ"ର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ, ଗାୟକଙ୍କୁ କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ କେଶ ପିନ୍ଧି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ପାରମ୍ପରିକ ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା-ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ।
ଆଲିଶା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀ ଲେଟରହେଡରେ ଲିଖିତ ଏବଂ ମେ ୨୭, ୧୯୮୯ ତାରିଖରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠିର ଏକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଚିଠିରେ, ସେ ଆଲିଶାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ପପ୍ ଗୀତର ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିସ୍କ (ସିଡି) ପଠାଇବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଚିଠିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଟ୍ରାକଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଚିଠିରେ ଏହା ଲେଖିଥିଲେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ
ଚିଠିରେ ଆଲିଶାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି: "ପ୍ରିୟ ଚିନାଇ, ଏପ୍ରିଲ ୨୫ ତାରିଖର ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚିତି କରାଇ ଖୁସି ହେଲି । ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ପପ୍ ଗୀତର କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିସ୍କ ଶୁଣିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ମୁଁ ଏହାକୁ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ କଲି । ଆପଣଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ଗୀତ - 'Prize Possession' ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ । ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶନିବାର ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।'' ସେଥିରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
'ଅସାଧାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ' କହିଲେ ଆଲିଶା
ଫଟୋଗ୍ରାଫଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରି, ଆଲିଶା ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି: "ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଅସାଧାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଏକ ବିରଳ ଫଟୋ!!! ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା... ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଚିଠିକୁ ପାଳନ କରିବି।" ଆଲିଶା ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ରାଜୀବଙ୍କ ପୁଅ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ୧୯୯୦ ଦଶକରେ, ସେ 'ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଭଳି ହିଟ୍ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ଟ୍ରାକ୍ ସହିତ, ସେ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ମଡେଲ୍ ମିଲିନ୍ଦ ସୋମନ ଉଭୟ ରାତାରାତି ପ୍ରସିଦ୍ଧିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତରେ, ସେ 'କାଟେ ନହି କଟ୍ଟେ', 'କଜରା ରେ', 'ତିଙ୍କା ତିଙ୍କା' ଏବଂ 'ଜୁବି ଜୁବି' ଭଳି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗୀତ ପଛରେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସିକ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ କି କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ? ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
ଦୁବାଇ 'ଦେଶୀ' ଭାଇବ୍ସଠାରୁ ସୋନାକ୍ଷୀଙ୍କ 'ସିଷ୍ଟମ' ଯାଏଁ... ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଓଟିଟି ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜର ମଜା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ