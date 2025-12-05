ଆଲିଆଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ; ନୂଆ ଘରେ ପାଳିଲେ ରାହାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଦେଖାଇଲେ ଝଲକ
ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାହାର ଜନ୍ମଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଟୋ ରହିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ରଣବୀର କପୁର ଗତ ମାସରେ ମୁମ୍ବାଇର ପାଲି ହିଲ୍ରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଶାଶୁ, ଝିଅ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଘର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଆଲିଆ । ଏଥିସହ କପୁର ପରିବାର ଏହି ନୂତନ ଘରେ ରାହାଙ୍କ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ଆଲିଆ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ହାଉସୱାର୍ମିଂ ସମାରୋହ ଏବଂ ରାହାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଛନ୍ତି ।
ଶୁକ୍ରବାର, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନଭେମ୍ବର 2025ର କିଛି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେୟାର କରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପାରିବାରିକ ସ୍ମୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନଭେମ୍ବର 2025, ତୁମେ ଦେଢ଼ ମାସ ପରି ଥିଲା ।" ଫଟୋ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରାହାଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ପିଙ୍କ ରଙ୍ଗର ଆଉଟଫିଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡରେ ଘରୱାର୍ମିଂ ଉତ୍ସବର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଲିଆ ଏବଂ ରଣବୀର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ କଳଶ ସହ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଆଲିଆ ଗୋଲ୍ଡେନ ଶାଢ଼ିରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ରଣବୀର ହ୍ୱାଇଟ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
ଏହା ପରେ ରାହାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନର ଏକ ଫଟୋ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଲିଆ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ଏକ ଫଟୋରେ ଆଲିଆ ତାଙ୍କ ମାଆ ସୋନି ରାଜଦାନଙ୍କ ସହିତ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ମହେଶ ଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଏହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କଏଦ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଆଉ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଫଟୋରେ ନୀତୁ ଆଲିଆଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରିଷି କପୁରଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି । ଫଟୋ ସିରିଜରେ ଦମ୍ପତି ଏକାଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା, ଆଲିଆ ହାତ ଯୋଡିଥିବା ଏବଂ ରଣବୀର ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆଗରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ଏକ ଫଟୋରେ ରଣବୀର ଏବଂ ଛୋଟ ରାହା ଉତ୍ସବର ଅଂଶ ଭାବରେ କିଛି ଚାଉଳ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଲିଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଲଫା, ଏକ ଆକ୍ସନ୍-ପ୍ୟାକ୍ଡ୍ ଥ୍ରୀଲର । ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ବୋଲ୍ଡ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲିଙ୍କ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୱାରରେ ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ଭିକି କୌଶଲଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ ।
