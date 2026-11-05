'ରାମାୟଣ' ନେଇ ଆଲିଆଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ; 'ରଣବୀର ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ...' ସେଟ୍ରୁ ବାପା-ଝିଅଙ୍କ ସହ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ କଲେ ସେୟାର
ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ 'ରାମାୟଣ' ସେଟ୍ରୁ ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ରାହା କପୁରଙ୍କ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମାୟଣ ନେଇ ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 8:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟଣ' ଶେଷରେ ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବା ବେଳେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସେଟ୍ରୁ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ 'ରାମାୟଣ' ସେଟ୍ରୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ଝିଅ ରାହାଙ୍କର କିଛି ଅଦେଖା ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ନିଜ ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏନେଇ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।
ରଣବୀର ଏବଂ ରାହାଙ୍କ ଫଟୋ
ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତୁମେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛ, ତଥାପି ଲାଗୁଛି ଯେପରି ତୁମ ପାଖରେ ଦେବାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଥିଲା । ରଣବୀର, ମୋତେ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚମତ୍କାର ସିନେମାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମା ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି । କିଛି କାହାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ 'ରାମାୟଣ' ସେହିଭଳି ଏକ କାହାଣୀ ।"
ଆଲିଆ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି: ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ ରଣବୀର କପୁର ନିଜର ପ୍ରିୟ ଝିଅ ରାହାଙ୍କ କିସ୍ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ 'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସେଟ୍ରେ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ରଣବୀର ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ବାପା ଓ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେମେଷ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ସେଲିବ୍ରିଟି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହି ଫଟୋକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଶିବାନୀ ଅଖତର ଏବଂ ସବା ପଟୌଦିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏହାକୁ 'ଲାଇକ୍' କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ଲେଖାଯିବା ସମୟ ସୁଦ୍ଧା, ପୋଷ୍ଟଟି ୨ ମିଳିୟନ 'ଲାଇକ୍' ପାଇସାରିଛି । ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବାଃ, ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର !" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ରାହାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ ।"
'ରାମାୟଣ' ବିଷୟରେ
'ରାମାୟଣ'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିତେଶ ତିୱାରୀ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା ଓ ୟଶ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣବୀର କପୁର ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ରବି ଦୁବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ୟଶ ରାବଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସେହିପରି କୈକେୟୀ ଭୂମିକାରେ ଲାରା ଦତ୍ତା, ମନ୍ଥରା ଭୂମିକାରେ ଶିବା ଚଢ଼ା, ମନ୍ଦୋଦରୀ ଭୂମିକାରେ କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ, ଶୋଭନା ଏବଂ ବିବେକ ଓବରଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ 'ରାମାୟଣ' ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟେ ।