'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍'; ରଣବୀରଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଆଲିଆଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ୍ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍
ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲୀଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍' ରୁ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 12:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲୀଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍' ୨୦୨୭ ମସିହାର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ, ନିର୍ମାତାମାନେ ନିକଟରେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଳା ଭଂସାଲୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅଟେ; ଏହା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା 'ପିରିୟଡ୍ ସେଟିଂ' ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏକ ଶୈଳୀକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ଆଲିଆଙ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆକର୍ଷଣୀୟତା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି । ଏହି ଲୁକ୍ କେବଳ ଅନନ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଆଲିଆଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା ।
ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ 'ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍'
ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି; ସେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ 'ସ୍ଲିଟ୍ ସ୍କର୍ଟ' ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଜସଜ୍ଜା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରର ସମୃଦ୍ଧ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏକ 'ରେଟ୍ରୋ' (ପୁରୁଣା ଯୁଗର) ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜ ବେଶ୍ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍, ବୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେହେଉଛି । ଆଲିଆ ଏହି ଲୁକ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ବିଶାଳ ସେଟ୍ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲୀଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ । ଏଥିରେ ପ୍ରେମର ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ଏହାର କାହାଣୀ କେବଳ ବିଶାଳ ପରିସର ବିଶିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଭୀର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସଂଘର୍ଷ ଓ ଗଭୀର ଭାବନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରେମ, ବନ୍ଧୁତା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ତୀବ୍ର ଆବେଗ ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶାଇବ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ରେ ରିଲିଜ ହେବ ।