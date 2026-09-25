ETV Bharat / entertainment

'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍'; ରଣବୀରଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଆଲିଆଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ୍ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍

ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲୀଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍' ରୁ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ALIA BHATT FIRST LOOK
ALIA BHATT FIRST LOOK (Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 12:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲୀଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍' ୨୦୨୭ ମସିହାର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ, ନିର୍ମାତାମାନେ ନିକଟରେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଳା ଭଂସାଲୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅଟେ; ଏହା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା 'ପିରିୟଡ୍ ସେଟିଂ' ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏକ ଶୈଳୀକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ଆଲିଆଙ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆକର୍ଷଣୀୟତା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି । ଏହି ଲୁକ୍ କେବଳ ଅନନ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଆଲିଆଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ 'ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍'

ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି; ସେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ 'ସ୍ଲିଟ୍ ସ୍କର୍ଟ' ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଜସଜ୍ଜା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରର ସମୃଦ୍ଧ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏକ 'ରେଟ୍ରୋ' (ପୁରୁଣା ଯୁଗର) ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜ ବେଶ୍ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍, ବୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେହେଉଛି । ଆଲିଆ ଏହି ଲୁକ୍‌କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ବିଶାଳ ସେଟ୍‌ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲୀଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ । ଏଥିରେ ପ୍ରେମର ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ଏହାର କାହାଣୀ କେବଳ ବିଶାଳ ପରିସର ବିଶିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଭୀର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସଂଘର୍ଷ ଓ ଗଭୀର ଭାବନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରେମ, ବନ୍ଧୁତା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ତୀବ୍ର ଆବେଗ ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶାଇବ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ରେ ରିଲିଜ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆହତ ଓ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହାତ...'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍'ରୁ ରଣବୀରଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ୍ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ

'ଲଭ ଆଣ୍ଡ ୱାର' ଟିମ୍ ସହ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀ, 'ଗଙ୍ଗୁବାଇ-ଛାବା' ସଫଳତା ବି କଲେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍

ସଂଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଲଭ ଆଣ୍ଡ ୱାର'; ଏହି ତାରକା ଆସିବେ ନଜର

TAGGED:

ALIA BHATT
LOVE AND WAR
ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ
ଲଭ ଆଣ୍ଡ ୱାର
ALIA BHATT FIRST LOOK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.