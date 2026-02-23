ETV Bharat / entertainment

BAFTAରେ ଆଲିଆଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ; ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଲେ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ପିଚ୍, ନେଟିଜେନ୍ସ କହିଲେ ଏମିତି

'ନମସ୍କାର..' ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ । ବାଫଟା ଆୱାର୍ଡରେ ଆଲିଆ ଡେବ୍ୟୁ କରି ହିନ୍ଦୀ କହିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ALIA BHATT
ALIA BHATT (Photo: ANI)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: BAFTA 2026ରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ । ରବିବାର ଲଣ୍ଡନର ରୟାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଲରେ ୭୯ତମ ବ୍ରିଟିଶ ଏକାଡେମୀ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର (BAFTA ୨୦୨୬) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେ କିଛି ଏମିତି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଲିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଷ୍ଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିଲେ । ଜଣେ ହୋଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଞ୍ଚରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୀରେ 'ନମସ୍କାର' ସହ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଆଲିଆଙ୍କ ଏହି ଅନ୍ଦାଜ୍ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିବା ସହ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଇଛି ।

ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଲିଆଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ପିଚ୍

ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ବାଫଟାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଣ-ଇଂରାଜୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଇଥିଲେ । ତଥାପି, ସେ ପରେ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ । ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଲିଆ କହିଲେ, "ନମସ୍କାର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରସ୍କାର ଏପରି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଯାହା ଇଂରାଜୀରେ ନାହିଁ ।" ତା'ପରେ, ଇଂରାଜୀରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଜାରି ରଖି ଆଲିଆ କହିଲେ, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସବଟାଇଟେଲ୍ ପାଇଁ ଯାଅ ନାହିଁ ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରସ୍କାର ଏପରି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଯାହା ଇଂରାଜୀରେ ନାହିଁ । କାରଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଯାହା ପ୍ରଶଂସା କରୁ ତାହା ହେଉଛି ସିନେମାର ଭାଷା । ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଭାଷାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁ ଏବଂ କହିଥାଉ ।" ତା'ପରେ ଆଲିଆ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କଲେ । ଆଲିଆଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଶଂସାରେ ନେଟିଜେନ୍ସ

ଜଣେ ନେଟିଜେନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଇଂରାଜୀରେ ନଥିବା ଏକ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମ କୁଇନ୍ ।" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଲିଆ ଏକ ମହାନ କାମ କରିଛନ୍ତି ।" କେତେକଙ୍କ ମତରେ, "ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଆଲିଆଙ୍କ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଆଇକନିକ । ସେ ଗର୍ବର ସହିତ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।"

ବାଫଟାରେ ଡେବ୍ୟୁ ନେଇ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ତାରାଖେଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ସିଲଭର ଗୁଚି ଗାଉନ୍ ବାଛିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ମରିଲିନ୍ ମନରୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଥିଲା । ବ୍ରିଟିଶ୍ ଭୋଗ୍ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆଲିଆ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏହି ଲୁକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ସାହିତ । ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଉପସ୍ଥାପିକା, ମୁଁ ଗ୍ଲାମର ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । ମୁଁ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ।"

