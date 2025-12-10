ହିରୋ ଭାବେ ପାଇନଥିଲେ ସଫଳତା, ଭିଲେନ୍ ବନି ଲେଖିଲେ ନୂଆ କାହାଣୀ
ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବଲିଉଡରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ହିରୋ ବନି କରିନଥିଲେ କମାଲ୍ ଏବେ ଭିଲେନ୍ ବନି ମଚାଇଛନ୍ତି ଧମାଲ୍ । 'ଧୁରନ୍ଧର' ପାଇଁ ଏବେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 10, 2025 at 11:08 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଗତ ଦିନର ଡ୍ୟାସିଂ ଅଭିନେତା ବିନୋଦ ଖନ୍ନାଙ୍କ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ସହ ଦମଦାର କମବ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି । ଡିସେମ୍ୱର 5ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଲିୟାରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାରର ସଦସ୍ୟ ରେହମାନ ଡକାୟତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭୂମିକା ତାଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର କରିଦେଇଛି । ତାଙ୍କ ଭୂମିକା 'ଧୁରନ୍ଧର' ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଏହି ଭୂମିକାରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ଓ ପ୍ରଶଂସା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି ।
୧୯୯୭ ମସିହାରେ ହିମାଳୟ ପୁତ୍ର ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଅକ୍ଷୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏପରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଅକ୍ଷୟ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଚମତ୍କାର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେବେବି ତାଙ୍କୁ ଖ୍ୟାତି ମିଳିନାହିଁ । ସେ ହିରୋ ଭାବେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ ହେଁ ସଫଳତା ହାତେଇନଥିଲେ । ହେଲେ ଭିଲେନ୍ ବନି ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ । ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିୱାନା କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ପରଫରମାନ୍ସ ଓସ୍କାର ୱିନିଂ ବୋଲି ଟ୍ୟାଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଓ ଭୂମିକା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା....
ହିରୋ ଭାବେ ପାଇନଥିଲେ ସଫଳତା
ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ବିନୋଦ ଖନ୍ନାଙ୍କ ପୁଅ । ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅରରେ, ଅକ୍ଷୟ ପୂଜା ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ପରି ପ୍ରମୁଖ ନାୟିକାଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ହସ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ସହ ଅକ୍ଷୟ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ମାନ୍ୟତା ପାଇ ନଥିଲେ । ସେ ହିରୋ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଖୋଜୁଥିଲେ ତାହା କେବେ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ । ତେଣୁ, ଜଣେ ଷ୍ଟାର କିଡ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅକ୍ଷୟଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ସୀମିତ ରହିଲା ଏବଂ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇଲେ ନାହିଁ ।
ଭିଲେନ୍ ବନି ଲେଖିଲେ ନୂଆ କାହାଣୀ
ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବୀରତ୍ୱ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର । କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ବଲିଉଡର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ପରିଚିତ । ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ 'ଧୁରନ୍ଧର' ।
ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ହିରୋ ଫିଲ୍ମ:
ବର୍ଡର (୧୯୯୭) (୨ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଧରମବୀର ସିଂହ ଭାନ)
ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ହିମାଳୟ ପୁତ୍ର" ପାଇଁ ବିଶେଷ ପରିଚିତି ପାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ, ସେ ଜେପି ଦତ୍ତଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକ 'ବର୍ଡର' ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଧରମବୀର ସିଂ ଭାନ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମଟି ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା ।
ତାଲ୍ (୧୯୯୯) (ମାନବ ମେହେଟ୍ଟା)
ବର୍ଡର ପରେ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 6 ଟି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ (ମୋହୱତ, ଭାଇ ଭାଇ, ଡୋଲି ସଜା କେ ରଖନା, କୁଦରତ, ଏବଂ ଆ ଅବ ଲୌତ ଚଲେ), କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲା । ୧୯୯୯ ମସିହାରେ, ସେ ତାଲ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଜଣେ ଏନଆରଆଇ ମାନବ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ନାୟିକା ଥିଲେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ, ଯିଏ ମାନସୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ତାଲ୍ ଏକ ହିଟ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହାର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ ।
ଦଲ୍ ଚାହତା ହେ (୨୦୦୧) (ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିହ୍ନା)
ଫରହାନ୍ ଅଖତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କମେଡି-ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ "ଦିଲ୍ ଚାହତା ହେ"ରେ ଆମୀର ଖାନ (ଆକାଶ ମଲହୋତ୍ରା), ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ (ସମୀର ମୁଲଚନ୍ଦାନୀ), ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଖାନ (ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିହ୍ନା) ତିନି ଜଣ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ହିଟ୍, ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି । ଗୋଆରେ ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଜାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଛାବା (୨୦୨୫) (ଔରଙ୍ଗଜେବ)
'ଧୁରନ୍ଧର' ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷୟ 'ଛାବା'ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖଳାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲେ । ଏହି ବର୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିକି କୌଶଲଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଛାବାରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା । ବିକି ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନା ଉଭୟଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ ପାଇଁ 'ଛାବା' ହେଉଛି ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପଇସା ଛାଣୁଛି 'ଧୁରନ୍ଧର', 4 ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ
ଧୁରନ୍ଧର ପରେ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ । ଏଥର ସାଉଥରେ କରିବେ ଧମାକା । ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହାକାଳୀର ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 2026 ମସିହାରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ