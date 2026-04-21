4ର୍ଥ ଦିନରେ ମାନ୍ଦା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ବେ 100 କୋଟି କ୍ଲବରେ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା'
ଗୁରୁବାର ଦିନ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରୁ 3.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ରବିବାର ଦିନ ସିନେମା ନିଜର ସର୍ବାଧିକ ଦୈନିକ ଆୟ 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ।
Published : April 21, 2026 at 3:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ହରର୍-କମେଡି ଫିଲ୍ମ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ସାରା ବିଶ୍ବରେ ନିଜର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ସିନେମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ସାରିଛି । ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବା ସୋମବାର ସିନେମାର ଆୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଏକ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଆୟ କରିନେଇଛି ।
ରବିବାର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ:
ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଏହି ସିନେମା ପରଦାରେ ରାଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଗୁରୁବାର ଦିନ ସିନେମା ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରୁ 3.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର) 12.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର) ଏହି ସଂଖ୍ୟା 19 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହା ପରେ ରବିବାର ଦିନ ସିନେମା ନିଜର ସର୍ବାଧିକ ଦୈନିକ ଆୟ 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
ଭାରତରେ ସିନେମାର ଆୟ:
ହେଲେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୋମବାର ସିନେମାର ରୋଜଗାରରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସୋମବାର ଦିନ ସାରା ଭାରତରେ 10,984 ଶୋ'ରୁ ସମୁଦାୟ 6.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏହା ରବିବାର ଅପେକ୍ଷା 70.7 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଅଟେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ସିନେମାଟି 64.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
ସାକ୍ନିକର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ନମ୍ବର:
ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସିନେମା ଭଲରୋଜଗାର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବିଦେଶରୁ 2.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଫଳରେ ବିଦେଶରୁ ସିନେମାର ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 29 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସିନେମାଟି ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ 102.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିସାରିଛି । ସିନେମାଟି ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
#BhoothBangla passes the all-important make-or-break Monday test after a solid weekend... The Monday hold was crucial – it indicates that the film has found acceptance and is well on track to emerge as a success story.— taran adarsh (@taran_adarsh) April 21, 2026
ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସିନେମାର ନୂଆ ରେକର୍ଡ:
ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅକ୍ଷୟ-ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଯୋଡ଼ିର ପୁରାତନ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନ ସିନେମାଟି ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସିନେମା ବୁକ୍ ମାଇଁ ଶୋ'ରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା 32.6 ହଜାର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏପରି ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସିନେମା ମଧ୍ୟରେ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ସଫଳ ହୋଇଛି ।
'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ବିଷୟରେ:
ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସିନେମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା'ଟି ଅର୍ଜୁନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିଛି । ଯିଏ ନିଜ ଭଉଣୀର ବିବାହ ଏକ ଭୂତିଆ ପୈତୃକ ମହଲରେ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ କମେଡି ଓ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାବଳୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସାଇବା ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ଖୁରାକ୍ ଯୋଗାଏ । ଏହି ସିନେମାରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଅର୍ଜୁନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ୱାମିକା ଗାବି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସିନେମାରେ ଆଶ୍ରାନୀ, ପରେଶ ରାୱଲ, ରାଜପାଲ ଯାଦବ, ମିଥିଲା ପାଲକର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।