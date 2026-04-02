ETV Bharat / entertainment

'ଧୁରନ୍ଧର 2' କୁ ଡରିଲେ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ନିର୍ମାତା ! ଘୁଞ୍ଚିଲା ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ଡେଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ

ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ରିଲିଜ ଘୁଞ୍ଚିଛି । ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଧୁରନ୍ଧର 2 କ୍ରେଜ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ରିଲିଜ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

BHOOTH BANGLA RELEASE POSTONED
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 2, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବକ୍ସ ଅଫିସ ଝଡ଼ ଏବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକର ରିଲିଜ୍ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଅଭିନୀତ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାର ରିଲିଜ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସଂଘର୍ଷକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।

ଆଗାମୀ ହରର୍-କମେଡି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୦ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ୧୬ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ସିନେମାଘରେ ଆସିବ ଏବଂ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରାତି ୯ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ-ପ୍ରଯୋଜକ ଏକତା କପୁର ଘୋଷଣା କରି ଏକ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଧୁରନ୍ଧର ୨: ଦ ରିଭେଞ୍ଜର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଏଟର ୱିଣ୍ଡୋ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ।

ଏକତା କପୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପାଏ ଥ୍ରୀଲରର ଦୃଢ଼ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ "ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖବର"। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ତାରିଖ ଉଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହା ସେମାନେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ । ନିର୍ମାତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭୂତ ବଙ୍ଗଲାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନେ ଉଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବିନା ଆପୋଷରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଥିଏଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତରେ 920 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ସିନେମା ହଲ୍ ଏବେ ବି ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ, ପ୍ରଦର୍ଶକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମକୁ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ୱିଣ୍ଡୋ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରିକ ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଲାଭ ମିଳିବ ।

କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ମିଳିତ ଭାବେ ବାଲାଜୀ ଟେଲିଫିଲ୍ମସ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡସ୍ ଫିଲ୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକତା କପୁର ଏବଂ ଶୋଭା କପୁର । "ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା" ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ପରେଶ ରାୱଲ ବ୍ୟତୀତ ତବୁ, ଭାମିକା ଗାବି ଏବଂ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅସରାନି ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଗତ ବର୍ଷ ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ 2007 ମସିହାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହରର କମେଡି 'ଭୁଲ ଭୁଲୈୟା' ସହିତ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିଥିଲେ । ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ଭୁଲ ଭୁଲେୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର 2007 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ । ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବେ 'ଗରମ ମସଲା', 'ଭାଗମ ଭାଗ', 'ଦେ ଦାନା ଦନ' ଏବଂ 'ଖଟ୍ଟା ମିଠା' ଫିଲ୍ମ ବି କରିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ସହ ସମାନ ଯାଦୁ ପାଇବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.