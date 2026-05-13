ପୁଣି ଥରେ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଓ ବିଦ୍ୟା ବାଲନ, ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ବାଲନ ପୁଣି ପରଦାରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 13, 2026 at 10:00 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ବାଲନ ସେମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଫିଲ୍ମ ସହ ଥିଏଟରରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଯୋଡ଼ି ଏକ ନୂତନ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପୁନଃ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ "ଭୁଲ ଭୁଲୈୟା" (2007), "ହେ ବେବି" (2007), ଏବଂ "ମିଶନ ମଙ୍ଗଲ" (2019) ଭଳି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ, ସେମାନେ ଅନୀସ ବାଜମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଦିଲ ରାଜୁଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏକ ନୂତନ କମେଡି-ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପୁନଃ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।
#AKxAneesBazmeexDilRajuFilm 🔥🔥— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) May 12, 2026
IN CINEMAS WORLDWIDE - DECEMBER 4th, 2026 💥💥
More updates soon!!@akshaykumar @BazmeeAnees @SVC_official @vidya_balan #AneesBazmeeProductions #DilRaju #Shirish #RaashiiKhanna @kuldeeprathor9 @HR_3555 @vbfilmwala #RafiKazi #BhaskarBhanuu…
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଅକ୍ଷୟ ଓ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ମେ 12 ତାରିଖରେ, ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର କ୍ରିଏସନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନଟାଇଟଲ୍ଡ ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର କ୍ରିଏସନ୍ସ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ବାଲନଙ୍କ ଆଗାମୀ କମେଡି ଫିଲ୍ମ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅନୀସ ବାଜମୀ, ଡିସେମ୍ବର 4, 2026 ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜ, ବିଦ୍ୟା ବାଲନ ଏବଂ ରାଶି ଖନ୍ନାଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ତିନିଜଣ ହସି ହସି କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପୋଷ୍ଟରେ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କେରଳରେ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କ୍ୟାପସନରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ଚମତ୍କାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ଠାରୁ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ।
ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "କେରଳ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ଚମତ୍କାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଭିଜ୍ଞତା । କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ସମସ୍ତ ମଜା ପାଇଁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୀସ ବାଜମୀ ଏବଂ ମୋର ଚମତ୍କାର ସହ-କଳାକାର ବିଦ୍ୟା, ରାଶି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଟିମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା । ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ।"
ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ "ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା" ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ରାଜା ଶିବାଜୀ"ରେ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା ହଲରେ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠୁ ଅଲଗା ହେଲେ କି ମୌନି ରୟ ? ଇନଷ୍ଟାରେ ପରସ୍ପରକୁ କଲେ ଅନଫଲୋ, ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କଲେ ସୂରଜ
'ରାଜା ଶିବାଜୀ' ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟାର୍, ମାଗଣାରେ କରିଛନ୍ତି କାମ
'ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଓ ଖୁସି ଅଛି', ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଜବ ଖବର ନେଇ ତାତିଲେ ଶକ୍ତି କପୁର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ