ହରର କମେଡିରେ ଭରପୁର 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍, ଦମଦାର ଅନ୍ଦାଜରେ ନଜର ଆସିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା'ସହ ୧୪ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ପରେ ଏବେ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 6, 2026 at 3:33 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରାୟ ୧୪ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ-ଅଭିନେତା ଯୋଡ଼ି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଡ଼ି 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ସହ ହରର-କମେଡି ଫିଲ୍ମ ସହିତ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 16ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଦମଦାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଆଜି (ଏପ୍ରିଲ 6) ରିଲିଜର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଚି । ହରର କମେଡିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଟ୍ରେଲର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।
'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ
3.03 ସେକେଣ୍ଡର ଟ୍ରେଲରରେ ଅକ୍ଷୟ ଏକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଚରେ ହରର ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି । ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପିଶାଚ ବଣ କୁହାଯାଏ । ପରେଶ ରାୱଲ ବଙ୍ଗଳା ରହସ୍ୟ ନେଇ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ହେଲେ ଅକ୍ଷୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି । ଅସରାନୀ କୁହନ୍ତି ମଙ୍ଗଳପୁରରେ କେହି ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଠାରେ ବଧୁଶୂର ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୁହେ । ଟ୍ରେଲରର ଶେଷରେ ବଧୁଶୂର ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ । ଯାହା ପରେ କଣ ହୁଏ ତାହା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ । ଏଥିରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପୁଣି ପୁରୁଣା କମେଡି ଅନ୍ଦାଜରେ ଫେରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ମିଳିତ ଭାବେ ବାଲାଜୀ ଟେଲିଫିଲ୍ମସ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡସ୍ ଫିଲ୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକତା କପୁର ଏବଂ ଶୋଭା କପୁର । "ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା" ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ପରେଶ ରାୱଲ ବ୍ୟତୀତ ତବୁ, ଭାମିକା ଗାବି ଏବଂ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅସରାନି ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଗତ ବର୍ଷ ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ 2007 ମସିହାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହରର କମେଡି 'ଭୁଲ ଭୁଲୈୟା' ସହିତ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିଥିଲେ । ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ଭୁଲ ଭୁଲେୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର 2007 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ । ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବେ 'ଗରମ ମସଲା', 'ଭାଗମ ଭାଗ', 'ଦେ ଦାନା ଦନ' ଏବଂ 'ଖଟ୍ଟା ମିଠା' ଫିଲ୍ମ ବି କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ