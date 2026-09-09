ଅକ୍ଷୟ@59: 'ହୈବାନ' ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଭିଲେନ୍ ବନିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ
କେବଳ ହିରୋ ବନି ନୁହଁ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ବି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦମଦାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ କଥା...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 4:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡର 'ଖିଲାଡି' ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆଜି ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୫୯ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ବଲିଉଡ 'ବସ୍' ୨୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ 'ସୌଗନ୍ଧ' (୧୯୯୧) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ଗତ ୩୪ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିରନ୍ତର ତିନିରୁ ଚାରୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, 'ହୈବାନ', ଏବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର: ପ୍ରଥମତଃ, ୧୮ ବର୍ଷ ପରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସୈଫ ଅଲ୍ଲି ଖାନଙ୍କ ସହ ପୁନର୍ବାର ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, 'ଖିଲାଡି' ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ । 'ହୈବାନ' ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ 'ଖିଲାଡି' ପୂର୍ବରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଫଲାତୁନ୍ (୧୯୯୭)
ଅଫଲାତୁନ୍ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ; ଏହାର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଗୁଡ୍ଡୁ ଧନୋଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ - ନାୟକ ଏବଂ ଖଳନାୟକ ଉଭୟ। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଉର୍ମିଳା ମାତୋଣ୍ଡକର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଖଳନାୟକ ଅବତାର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲା ।
ଖିଲାଡି 420 (2000)
ଆଫଲାତୁନ ର ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅକ୍ଷୟ ପୁଣି ଥରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ବିପଦ ନେଇଥିଲେ। ସେ 2000 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରିଲର୍ 'ଖିଲାଡି 420'ରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ । ନୀରଜ ଭୋରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସହ ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରୟାସ ପରି, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲପ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଭୂମିକାରେ, ସେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଟିରେ ସେ ହିରୋ ଥିଲେ ।
ଅଜନବୀ (୨୦୦୧)
ଖିଲାଡି ୪୨୦ ର ବିଫଳତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ, ୨୦୦୧ ମସିହାରେ, ଅକ୍ଷୟ ଜଣେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରିଥିଲେ। 'ଅଜନବୀ' ଫିଲ୍ମଟି ଆବାସ-ମସ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବବି ଦେଓଲ, କରୀନା କପୁର ଏବଂ ବିପାଶା ବାସୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହାରାହାରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଖଳନାୟକ ଅବତାରକୁ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସମାଲୋଚକ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା ।
୮x୧୦ ତସବୀର (୨୦୦୯)
ନାଗେଶ କୁକୁନୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଆକ୍ସନ-ଥ୍ରିଲର '୮x୧୦ ତସବୀର' ରେ ଅକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆୟେଶା ଟାକିଆ, ଶର୍ମିଲା ଟାଗୋର ଏବଂ ଜାଭେଦ ଜାଫରୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ନକାରାତ୍ମକ ଥିଲା ।
ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଦୋବାରା (୨୦୧୩)
ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ୱାନ୍ସ ଅପନ ଏ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଦୋବାରା' ରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ୱାନ୍ସ ଅପନ ଏ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ମୁମ୍ବାଇ'ର ସିକ୍ୱେଲ୍ ଥିଲା। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବଂ ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାକୁ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ମିଲାନ ଲୁଥ୍ରିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା ।
୨.୦ (୨୦୧୮)
ଅକ୍ଷୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ '୨.୦'ରେ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ - ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 'ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ', 'ନାୟକ', ଏବଂ 'ଅନ୍ନିୟାନ' ଭଳି ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଛରେ ଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା । '୨.୦' ହେଉଛି ୨୦୧୦ ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରୋବୋଟ'ର ସିକ୍ୱେଲ୍ । ଅକ୍ଷୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ 'ପକ୍ଷୀରାଜନ' ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ ଏମି ଜ୍ୟାକସନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ । 'ରୋବୋଟ' ପରି, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ।
ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା (୨୦୨୬)
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଭୂମିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ସେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ୱାମିକା ଗବ୍ବି, ତବୁ, ପରେଶ ରାୱଲ, ଅସରାନି, ରାଜପାଲ ଯାଦବ, ଜିଶୁ ସେନଗୁପ୍ତା ଏବଂ ମିଥିଳା ପାଲକର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲା ।
ହୈବାନ (୨୦୨୬)
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ହୈବାନ'ରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ଅକ୍ଷୟ ପରଶୁରାମ ନାମକ ଏକ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଯିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବା ଅକ୍ଷୟ 'ହୈବାନ'ରେ କିଛି ଯାଦୁ କରିପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ହେ ବେବି 2' କନଫର୍ମ, ସୁଟିଂ ସ୍ଥାନର ଖୁଲାସା କଲେ ନିର୍ମାତା
ହିରୋ ନା ହୈୱାନ, କିଏ ଜିତିବ ? ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ସୈଫ ଅଲ୍ଲି ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଆଉଟ୍
ବଲିଉଡରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍; କିଏ 20 ତ କିଏ 26 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସହ କରୁଛନ୍ତି ରୋମାନ୍ସ, ଅନସ୍କ୍ରିନ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ