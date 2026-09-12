'ବ୍ୟାକ ବେଞ୍ଚର୍ସ' ସହ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଆକାଶ ଦାସଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଜୋସିକା, ଏହି ଅଭିନେତା ସହ କରିବେ ରୋମାନ୍ସ
ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବ୍ୟାକ ବେଞ୍ଚର୍ସ' । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଆକାଶ ଦାସଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଜୋସିକା ବୋଷ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2026 at 10:28 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବ୍ୟାକ ବେଞ୍ଚର୍ସ' । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୫ ତାରିଖ ଗୁରୁଦିବସ ଠାରୁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସୁଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ୨୦୨୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ଶେଷ ଓ ମେ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
ଜଣେ ଅସଫଳ ବା ବ୍ୟାକ ବେଞ୍ଚର ଛାତ୍ରଙ୍କ କାଜାନୀଙ୍କ ନନେଇ ଚଳଚିତ୍ରଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ପଛରେ ରହି ଦୁଷ୍ଟାମୀ କରନ୍ତି ସେଭଳି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କିଭଳି ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ସଫଳ ଛାତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ବ୍ୟାକ ବେଞ୍ଚରେ ବେଷ୍ଟ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏକ ଅନନ୍ୟ ତଥା ନିଆରା ଢଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା -ବ୍ୟାକ ବେଞ୍ଚର୍ସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବି ଗୁରୁଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଭଳି ଜଣେ ଅବିବାହିତ ଗୁରୁ ତଥା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ନିଜର ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆକର୍ଷଣ ରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମାର୍ଗରେ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ତାହାର ନିଖୁଣ ଚିତ୍ର ଚଳଚିତ୍ର ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ।
ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଆକାଶ ଦାସଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଜୋସିକା
ଏହି ଚଳଚିତ୍ରରେ ଯୁବ ଅଭିନେତା ଶୁଭମ ନାୟକଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ ଜୋସିକା ବୋଷ । ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ଓ ନେତା ଆକାଶ ଦାଶ ନାୟକଙ୍କ ଭାଣିଜୀ । ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦୁହିଁଙ୍କର କେମେଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଫିଲ୍ମଟି କିଛି ସତ୍ୟ ଓ କିଛି ମିଥ୍ୟା ର ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି ଡ୍ରାମା ବା ନାଟକୀୟ ପ୍ରତିଫଳନ କୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାପସ ସରଘରିଆ ନିର୍ଦେଶକ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଗୌଡ଼ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ଦ୍ୱିପାନ୍ୱୀତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଜଣ୍ଟି, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସମହାପାତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ମଲୁ, ସୋମ ରୟ, ରଶ୍ମି ରଥ, ଶ୍ରୀ ସୋମ, ସୋନାଲି ଓଝା, ହରିହର ପାତ୍ର, ଆଶିଷ ଦାସ (ଗୁଲୁଆ), ସରୋଜ ଶତପଥି, ଅରବିନ୍ଦ ଜେନା ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓଲିଉଡରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ