ETV Bharat / entertainment

ଆକାଂକ୍ଷା ସମଲିଙ୍ଗୀ, ଜାଣିଥିଲେ କି ଗୌରବ ? 'ଲକ୍ ଅପ୍ 2'ରେ ଖୁଲାସା

ଗୌରବ ଖନ୍ନା 'ଲକ୍ ଅପ୍ 2' ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ଖେଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଛାଡପତ୍ର ଏବଂ ପୃଥକୀକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା ।ଆକାଂକ୍ଷା ସମଲିଙ୍ଗୀ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ।

akanksha chamola gaurav khanna
akanksha chamola gaurav khanna (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 10, 2026 at 11:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରିଆଲିଟି ଶୋ, 'ଲକ୍ ଅପ୍ 2' ଟିଭି ସୁପରଷ୍ଟାର ଗୌରବ ଖନ୍ନା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଶୋ'ରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଆକାଂକ୍ଷା ଏଥିରେ ନିଜର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସିକ୍ରେଟ୍ କହିଥିଲେ । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଗୌରବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଗୌରବଙ୍କ ସହ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହି ସିକ୍ରେଟ କହିବା ପରେ ଚାମୋଲାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଗୌରବ ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅଲଗା ହେବାର ଖବର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବାହାରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିବା ହେତୁ, ସେ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶୋ’କୁ ଆସିଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିଥିବାରୁ ଗୌରବ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି କି ଗୌରବ?

ଆକାଂକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶୋ'ରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନଗତ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଗୌରବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାକୁ ନେଉଥିଲେ । ଅଭିନେତା ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପିସୋଡ୍ ପରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏଡ଼ାଇ ରହୁଥିଲେ । ଗୌରବ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଟ୍ରୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି ।

ଆକାଂକ୍ଷା ଗୌରବଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା । ସେ କେବେ କୌଣସି ମତାମତକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲେ । ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଶୋ’ରେ ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଏହି ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ । ସେ ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି; ଆକାଂକ୍ଷା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି । ଶୋ’ରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖିତ ।

ଆକାଂକ୍ଷା ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଶୋ’ ଜିତିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର କାମ ହେଉଛି । ଆକାଂକ୍ଷା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଗୌରବ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଏହା ଏପରି ଶୋ’ର ବାସ୍ତବତା ।

ଗୌରବ କ’ଣ ତାଙ୍କ ବାଇସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହେବା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ?

ତା’ପରେ ଫରାହ ଗୌରବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ ଜାଣନ୍ତି କି ଆକାଂକ୍ଷା ବାଇସେକ୍ସୁଆଲ୍ (ସମଲିଙ୍ଗୀ)। ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୌରବ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସୂଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଗୌରବ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କର, ତେବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର; ମୁଁ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ।" ଆକାଂକ୍ଷା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୌରବ ସର୍ବଦା ଖୋଲା ମନର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୌନତାକୁ ନେଇ କେବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା ।

କହିରଖୁଛୁ କି, ଗୌରବ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା 2016 ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଉଭୟ ଛାଡପତ୍ର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା । ଛାଡପତ୍ରର କାରଣ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା; ଗୌରବ ବାପା ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆକାଂକ୍ଷା ଏପରି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଲକ୍ ଅପ୍ 2': ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା ପରେ ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କୁ କହିଲେ 'ତୁମେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ବଜାଇଦେଲ'

ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା ପରେ ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ 'ପ୍ରେମ ଏବେ ବି...'

'ସେ ସନ୍ତାନ ଚାହାଁନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ...', ଗୌରବଙ୍କ ଠାରୁ କାହିଁକି ଚାହାଁନ୍ତି ଛାଡପତ୍ର ? କାରଣ କହିଲେ ଆକାଂକ୍ଷା

ବିବାହର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲଗା ହେବେ ଗୌରବ ଖନ୍ନା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା, ଲକ୍ ଅପ୍ ଶୋ'ରେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଖୁଲାସା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

GAURAV KHANNA
LOCKUP SEASON 2
ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୁଲା
ଗୌରବ ଖନ୍ନା
AKANKSHA CHAMOLA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.